California Eyaleti'nde Yangınlar Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

ABD’nin California eyaleti hali hazırda 3 büyük orman yangınıyla mücadele ederken bölgede dördüncü bir yangın daha başladı. Bu yangının da kuru hava ve rüzgarın etkisiyle süratle büyüdüğü belirtiliyor.
Yetkililer eyaletin orta kesimindeki Fresno bölgesinde devam eden yangın nedeniyle haftasonu boyunca kurtarma ve bölgenin boşaltılması çalışması yapıldığını, 200’den fazla kişinin yangının etkilediği alanlardan tahliye edildiğini açıkladı.
California Orman ve Yangın Koruma Dairesi’nden yapılan açıklamada, hava koşullarının da etkisiyle bölgede 32 bin hektarlık bir alanın şu ana kadar yandığı belirtildi.
Eyaletin Madera kasabasında da yerel yöneticiler, yangın nedeniyle bölgede yaşayan 157 bin kişiye eğer tehlikeli bir durum söz konusu olursa bölgeyi hızla boşaltmaları talimatı verdi.
Bir başka nokta olan Mendocino’da da şu ana kadar en az 400 hektarlık bir alanın yandığını bir bölgedeki bir binanın da yangın nedeniyle küle döndüğü belirtiliyor.
Mendocino Şerifi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yangın nedeniyle bölgeden tahliye olmak isteyen kişilerin vakit kaybetmeden 911 acil çağrı merkezini arayarak yardım talep etmelerini istedi.
Yangın San Francisco merkezli PG&E enerji şirketinin nakil hatlarını da etkiledi. Yetkililer yangın nedeniyle 22 bölgede en az 172 bin kişiye elektrik ulaştırılamadığını açıkladı.
California eyaletinin güneyinde, San Diego şehrinin doğu kısmında devam eden yangında da şu ana dek en az 6 bin 900 hektarlık bir alanın küle döndüğü belirtiliyor.
Yetkililer yangın söndürme çalışmalarına askeri uçakların da katkı sağladığını açıkladı.
Ünlü Los Angeles şehrinin güneydoğusundaki San Bernardino bölgesinde de devam eden bir yangın söz konusu. California Valisi Gavin Newsom, eyalette Fresno, Madera, Mariposa, San Bernardino ve San Diego’da devam eden yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildiğini açıkladı.