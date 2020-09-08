California Eyaleti'nde Yangınlar Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

ABD’nin California eyaleti hali hazırda 3 büyük orman yangınıyla mücadele ederken bölgede dördüncü bir yangın daha başladı. Bu yangının da kuru hava ve rüzgarın etkisiyle süratle büyüdüğü belirtiliyor.

Yetkililer eyaletin orta kesimindeki Fresno bölgesinde devam eden yangın nedeniyle haftasonu boyunca kurtarma ve bölgenin boşaltılması çalışması yapıldığını, 200’den fazla kişinin yangının etkilediği alanlardan tahliye edildiğini açıkladı.

California Orman ve Yangın Koruma Dairesi’nden yapılan açıklamada, hava koşullarının da etkisiyle bölgede 32 bin hektarlık bir alanın şu ana kadar yandığı belirtildi.

Eyaletin Madera kasabasında da yerel yöneticiler, yangın nedeniyle bölgede yaşayan 157 bin kişiye eğer tehlikeli bir durum söz konusu olursa bölgeyi hızla boşaltmaları talimatı verdi.

Bir başka nokta olan Mendocino’da da şu ana kadar en az 400 hektarlık bir alanın yandığını bir bölgedeki bir binanın da yangın nedeniyle küle döndüğü belirtiliyor.

Mendocino Şerifi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yangın nedeniyle bölgeden tahliye olmak isteyen kişilerin vakit kaybetmeden 911 acil çağrı merkezini arayarak yardım talep etmelerini istedi.