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California Huzurevlerinde Geniş Kapsamlı Test Zorunluluğu

28.05.2020 22:30 | Son Güncelleme

California sağlık yetkilileri, eyaletteki tüm huzurevlerine, Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla artık daha sıkı test yapılmasına ilişkin talimat gönderdi. Yeni talimata göre, artık huzurevlerindeki herkesin düzenli olarak test yaptırması gerekiyor

California Huzurevlerinde Geniş Kapsamlı Test Zorunluluğu

California sağlık yetkilileri, eyaletteki tüm huzurevlerine, Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla artık daha sıkı test yapılmasına ilişkin talimat gönderdi.

Yeni talimata göre, artık huzurevlerindeki herkesin düzenli olarak test yaptırması gerekiyor.

Bu ayın başlarında yapılan bir araştırma, California'daki Corona virüsüne bağlı ölümlerinin yaklaşık yarısının huzurevleri gibi yaşam tesislerinde meydana geldiğini gözler önüne sermişti.

Bu araştırmadan yola çıkan California sağlık yetkilileri, bakımevlerindeki yayılmanın önüne geçmenin en temel yolunun herkesin düzenli olarak test yaptırması olduğunu savunuyor.

Eyalet sağlık yetkilileri, California'daki benzer tüm tesislere bir mektup göndererek, huzurevi sakinleri ve personeline en az bir kez test yapılmasını istedi.

Yeni talimat, eğer huzurevinde vaka görülmüyorsa, sakinlerin ve sağlık çalışanlarının yüzde 25'inin haftalık olarak test yaptırmaya devam etmesini ve tüm personelin de ayda bir kez test edilmesini içeriyor.

Daha önce Los Angeles Belediyesi huzurevlerindeki haftalık test kapasitesini yüzde 10 olarak açıklamıştı.

Corona virüsünün California’daki merkez üssü Los Angeles’ta virüse bağlı olarak, bugüne kadar toplam 30 sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Bu kişilerin 22’si huzurevlerinde çalışıyordu.

California Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yetkilisi Dr. Mark Ghaly, 'Huzurevi sakinleri ve onlara bakan sağlık personeli, COVID-19 enfeksiyonlarına karşı en savunmasız kişiler arasında. Bu yüzden zorunlu testler, bilinçli karar vermek için ihtiyacımız olan bilgileri sağlayacaktır’ dedi.

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