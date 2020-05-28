California Huzurevlerinde Geniş Kapsamlı Test Zorunluluğu

California sağlık yetkilileri, eyaletteki tüm huzurevlerine, Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla artık daha sıkı test yapılmasına ilişkin talimat gönderdi.

Yeni talimata göre, artık huzurevlerindeki herkesin düzenli olarak test yaptırması gerekiyor.

Bu ayın başlarında yapılan bir araştırma, California'daki Corona virüsüne bağlı ölümlerinin yaklaşık yarısının huzurevleri gibi yaşam tesislerinde meydana geldiğini gözler önüne sermişti.

Bu araştırmadan yola çıkan California sağlık yetkilileri, bakımevlerindeki yayılmanın önüne geçmenin en temel yolunun herkesin düzenli olarak test yaptırması olduğunu savunuyor.

Eyalet sağlık yetkilileri, California'daki benzer tüm tesislere bir mektup göndererek, huzurevi sakinleri ve personeline en az bir kez test yapılmasını istedi.

Yeni talimat, eğer huzurevinde vaka görülmüyorsa, sakinlerin ve sağlık çalışanlarının yüzde 25'inin haftalık olarak test yaptırmaya devam etmesini ve tüm personelin de ayda bir kez test edilmesini içeriyor.

Daha önce Los Angeles Belediyesi huzurevlerindeki haftalık test kapasitesini yüzde 10 olarak açıklamıştı.