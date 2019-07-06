California: İki Günde İki Büyük Deprem

ABD’nin batı eyaletlerinden California iki gün içinde iki büyük depremle sarsıldı. Son olarak 7,1 olarak kayıtlara geçen deprem, eyaletin son 20 yıl içinde geçirdiği en büyük yer sarsıntısı oldu. Uzmanlar San Andreas fay hattı üzerinde bulunan eyaletteki artçı sarsıntıların yıllarca hissedilebileceği uyarısında bulunuyor.

Güneyde Meksika’da, kuzeyde eyalet merkezi Sacramento, doğuda da Las Vegas’a kadar hissedilen deprem şans eseri can kaybına yol açmadı. Depremin merkez üssünün Mojave Çölü üzerinde bulunan Ridgecrest kasabasının 18 kilometre yakınında olduğu bildirildi. Ridgecrest Los Angeles kentinin 240 kilometre uzağında bulunuyor. Ancak binalar hasar gördü, yer yer yangınlar çıktı ve yollarda yarıklar oluştu.

4 Temmuz’da da eyalet 6,4 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Uzmanlar yerel saatle (TS-10 saat) dün akşam yaşanan depremin, bir gün öncekinin 10 katı şiddetinde olduğuna işaret etti. İlk deprem de yine Mojave Çölü’nde bulunan Trona kasabasını vurmuştu. Dünden bu yana bölgede 5 büyüklüğünde en az iki sarsıntı hissedildi.

Deprem sırasında Las Vegas’ta devam eden NBA maçı, dev ekranların sallanmaya başlamasının ardından 10 dakika ertelendi. San Diego’daki bir beyzbol maçıysa, sarsıntıya rağmen devam etti.

California Valisi Gavin Newsom, iki büyük depremin ardından Beyaz Saray’dan eyalet için acil durum ilan etmesi talebinde bulundu.

