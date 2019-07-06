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California İkinci kez Şiddetli Depremle Sarsıldı

06.07.2019 08:02 | Son Güncelleme

Önceki gün 6,4 büyüklüğünde bir depremle sarsılan eyaletin güneyinde bu kez dün akşam saatlerinde 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Meksika’da da hissedildi

California İkinci kez Şiddetli Depremle Sarsıldı

ABD’nin batısındaki California eyaleti ardı ardına depremlerle sarsılıyor. Önceki gün 6,4 büyüklüğünde bir depremle sarsılan eyaletin güneyinde bu kez dün akşam saatlerinde 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlk önce 7,1 olarak duyurulan deprem, 20 yıldır eyaleti vuran en şiddetli deprem oldu. Sarsıntı Meksika’da da hissedildi. Büyük Okyanus kıyısındaki California eyaleti dünyanın en tehlikeli fay hatlarından San Andreas üzerinde bulunuyor.

Depremin merkez üssünün Mojave Çölü üzerinde bulunan Ridgecrest kasabasının 18 kilometre yakınında olduğu bildirildi. Ridgecrest Los Angeles kentinin 240 kilometre uzağında bulunuyor. Kentte bin kadar itfaiyeci alarma geçirildi.

San Bernardino ilçesi yetkilileri, büyük sarsıntı yüzünden evlerin yerinden oynadığını, temellerin çatladığını ve duvarların yıkıldığını bildiriyor. Associated Press, şu ana kadar bir kişinin hafif yaralandığı ve itfaiyeciler tarafından kendisine müdahale edildiğini belirtti. Yetkililer doğal gaz borularının yangınlara yol açmasından kaygı duyuyor.

California Teknoloji Enstitüsü’ndeki deprem uzmanları, perşembe günkü depremin öncü sarsıntı olduğu görüşünde. Bu depremi izleyen 1700 sarsıntı kaydedilmişti.

Deprem sırasında Las Vegas’ta devam eden NBA maçı, dev ekranların sallanmaya başlamasının ardından 10 dakika ertelendi. San Diego’daki bir beyzbol maçıysa, sarsıntıya rağmen devam etti.

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ABD'de 7.1 büyüklüğünde depremABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem
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