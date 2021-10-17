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California Kıyılarını Temizleme Çabası

17.10.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

California sahilindeki yakıt sızıntısını temizleme çalışmaları devam ederken dalgıçlar su altındaki boru hattının nasıl petrol sızdırdığını anlamaya çalışıyor. Sızan yakıt kıyıda 25 kilometreden geniş bir alana yayılmış durumda

İşçiler California sahilinde yakıt sızıntısını temizlemeye devam ederken dalgıçlar su altındaki boru hattının nasıl petrol sızdırdığını anlamaya çalışıyor.

2 Ekim Cumartesi günü farkedilen çatlaktan en az 3 bin varil yakıt sızdı ve 25 kilometreden geniş bir alana yayıldı.

Sızıntı, Los Angeles’in güneyindeki, sörfçülerin favorisi olan Huntington Beach ve Newport Beach bölgesinde meydana geldi.

Bir petrol şirketinin yöneticisi boru hattındaki çatlamanın nedeninin bilinmediğini açıkladı.

Amplify Enerji Şirketi’nden Martyn Wilsher, dalgıçların bölgede olduğunu, olayın kaynağını ve muhtemel nedenini araştırdıklarını belirtiyor.

Uzmanlar sızıntının nedenini araştırırken, gönüllüler kumsaldaki temizlik çalışmalarına yardım ediyor.

Gönüllülerden Scott White topladıklarını çöp işletme merkezine götürüyor, taşıyabildiği kadarını taşıyacağını kaydediyor.

Sızıntı yüzünden 6 yıl önceki gibi doğal yaşam tehdit altında. 6 yıl önce Santa Barbara’nın kuzeyinde meydana gelen petrol sızıntısı sızıntısı okyanus kuşlarını yakıtla kaplamıştı.

California, birçok Amerikan eyaleti gibi yenilenebilir enerjiye doğru ilerliyor fakat bir çevreci, bunun yeterince hızlı olmadığını söylüyor.

Azul İklim Hareketi Direktörü Andrea Leon-Grossman yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle ilerleme teknolojisine sahip olunmasına rağmen hala petrol aranmasından şikayetçi.

Sızıntıdan etkilenen bölgedeki kumsalların temizlik çalışmaları devam ederken aylarca kapalı kalma ihtimali bulunuyor.

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