California Nüfusu Bu Yıl da Azaldı

Amerika’nın en kalabalık eyaleti California’nın nüfusu azalmaya devam ediyor. Paylaşılan rapora göre, California nüfusu geçen yıla göre 117 bin 552 kişi azalarak, 39 milyon 185 bin 605 oldu.

California’dan 2020 yılında da 182.083 kişi başka eyaletlere gitmişti. Böylece eyalet, tarihinde belki de ilk defa 2 yıl üst üste nüfus kaybetmiş oldu. Bu azalmaya pandemi, turizm ve vize kısıtlamaları ile azalan doğum oranları neden olarak gösteriliyor.

Aslında California güçlü ekonomisi ile yoğun göç alan bir eyalet…Ancak eyaletin göç grafiğinde de azalma var. California, pandemi öncesinde senede ortalama 140 bin göç alırken, pandemi nedeni ile bu sayı 43.300’e düştü.

Pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntılar eyaletteki ilçe nüfuslarına da yansıdı. Binlerce California sakini, Los Angeles ve San Francisco gibi kıyı bölgelerinden, yaşam maliyetinin daha ucuz olduğu bölgelere taşındı.

Üst üste yaşanan nüfus azalmasına rağmen California hala Amerika’nın en kalabalık eyaleti. Önümüzdeki yıllarda, özellikle daha fazla ölümcül pandemi dalgası olmazsa, yetkililer eyalet nüfusunun artarak, istikrara kavuşmasını bekliyor.

Yalnız California değil, Amerika kurulduğu tarihten itibaren göç dalgaları yaşamış olan ve günümüzde dünyanın en fazla göç alan ülkesi olarak nüfus çeşitliliğini her zaman korumuş bir ülke. Amerika her yıl ortalama %0.9 oranında büyüme kaydediyor. 20. yüzyılın başlarında Güney ve Doğu Avrupa’dan gelen ve Amerika’nın kuzeydoğu ve ortabatı eyaletlerine yerleşen göçmenlerden sonra Asya ülkeleri ve özellikle son yıllarda Latin ve Güney Amerika başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen göçmenler nüfusun etnik yapısını çeşitlendirmeye devam ediyor. Öyle ki, ABD nüfusunun yaklaşık %40’ını farklı etnik kökenlerden ve ırklardan gelen Amerikalılar oluşturuyor.

ABD Federal İstatistik Sistemine bağlı ABD Nüfus Sayım Bürosunun 2020 raporuna göre ABD nüfusunun etnik kökenlere ait dağılımı şu şekilde:

Beyaz: %59.7

Hispanik: (İspanyolca konuşan Latin Amerikalılar): %18.7

Siyah: %12.5

Asyalı: %5,8

Çok Etnikli : %2.3

Kızılderililer ve Alaska Yerlileri: %0.7

Hawaii yerlileri ve diğer Pasifik Adalılar : %0.2

ABD’de yaşayan insanların yaş, cinsiyet, meslek, eğitim durumu, çocuk sayısı ve etnisite gibi pek çok bilgisine ulaşılmasına imkan tanıyan ve 10 yılda bir yapılan nüfus sayımları ABD nüfus artışıyla ilgili de önemli verileri ortaya çıkarıyor. ABD’nin nüfusunun artmaya devam ettiği ve nüfus artışına neden olan birinci faktörün dış göçler olduğu biliniyor. Her yıl 1 milyon göçmenin geldiği ABD’nin son nüfus sayımı verilerine göre nüfus artış oranı %0,77 olarak kaydedildi.

Perşembe günü, veri şirketi Equilar, Amerika’daki şirketler için ilk ırksal yönetim kurulu dağılımını yayınladı. Rapora göre Amerika'da iş dünyasında beyaz yöneticiler çoğunlukta. Yöneticilerin yalnızca yüzde 6,2'si Siyah, Asya veya Pasifik adalı kökenli yöneticilerin oranı da yüzde 5.

Aslında Amerika’nın büyük bir çoğunluğunda şirketlerde çeşitlilik önemli.

Örneğin California, 2020'de eyalette ana ofisleri olan şirketlerin yeterince temsil edilmeyen bir topluluktan yani Siyah, Latin Amerikalı, Asyalı ve LGBTI bireylerden minimum sayıda yöneticiye sahip olmasını gerektiren bir yasa çıkarmıştı.

Bu yılın başlarında da bir California eyalet mahkemesi, California'nın eşit koruma maddesini ihlal ettiğine dair bir şikayetin ardından gerekliliği Anayasaya aykırı buldu.

Yargıç, kararında, görevlendirmede daha fazla nüfus çeşitliliği elde etmek kadar diğer özelliklerin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Tahminlere göre Amerika nüfusunun 2060 yılı itibariyle 417 milyona ulaşması bekleniyor.

