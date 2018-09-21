LOS ANGELES (AA) — ABD'nin California eyaletinde, polis karısını öldürdükten sonra kayıplara karışan zanlıyı arama çalışmalarına katkı sağlamak üzere bir podcast yayını hazırladı.

Newport Beach polis departmanı, 2012 yılında eşini öldürmek suçlamasıyla yargılanırken kefaletle serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan İngiliz kökenli ABD vatandaşı Peter Chadwick'in bulunması için "Countdown to Capture" (Yakalamaya Geri Sayım) adlı 6 bölümlük bir dizi podcast yayımlamaya başladı.

New Port Polis Şefi Jon T. Lewis, düzenlediği basın toplantısında, Chadwick'in yakalanabilmesi için davanın detaylarının daha fazla insana ulaşmasını istediklerini belirtti.

Chadwick'in dünyanın her yerinde olabileceğini ifade eden Lewis, "Seyahat kısıtlarını aşabilecek mali imkanlara sahip. Bugüne dek izini kaybettirmek için her şeyi yaptı. Onun ismini ve resmini yayarak işlediği suçların daha fazla kişi tarafından duyulmasını amaçlıyoruz." dedi.

- Firari milyoner

Chadwick ve eşi Quee, 10 Ekim 2012 tarihinde 3 çocuklarını geride bırakarak kayboldu. Chadwick ertesi gün San Diego'daki bir benzin istasyonundan 911 acil yardım hattını arayarak eşinin bir kiralık katil tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü bildirdi.