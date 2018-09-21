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California polisi kaçak milyoneri "podcast" yayınıyla arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

Newport Beach polisi, eşini öldürmekle suçlanan kanun kaçağı Peter Chadwick'i arama çalışmalarına katkı sağlamak üzere 6 bölümlük bir podcast yayını hazırladı

LOS ANGELES (AA) — ABD'nin California eyaletinde, polis karısını öldürdükten sonra kayıplara karışan zanlıyı arama çalışmalarına katkı sağlamak üzere bir podcast yayını hazırladı.

Newport Beach polis departmanı, 2012 yılında eşini öldürmek suçlamasıyla yargılanırken kefaletle serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan İngiliz kökenli ABD vatandaşı Peter Chadwick'in bulunması için "Countdown to Capture" (Yakalamaya Geri Sayım) adlı 6 bölümlük bir dizi podcast yayımlamaya başladı.

New Port Polis Şefi Jon T. Lewis, düzenlediği basın toplantısında, Chadwick'in yakalanabilmesi için davanın detaylarının daha fazla insana ulaşmasını istediklerini belirtti.

Chadwick'in dünyanın her yerinde olabileceğini ifade eden Lewis, "Seyahat kısıtlarını aşabilecek mali imkanlara sahip. Bugüne dek izini kaybettirmek için her şeyi yaptı. Onun ismini ve resmini yayarak işlediği suçların daha fazla kişi tarafından duyulmasını amaçlıyoruz." dedi.

- Firari milyoner

Chadwick ve eşi Quee, 10 Ekim 2012 tarihinde 3 çocuklarını geride bırakarak kayboldu. Chadwick ertesi gün San Diego'daki bir benzin istasyonundan 911 acil yardım hattını arayarak eşinin bir kiralık katil tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü bildirdi.

Polis, Chadwick'i şüpheli olarak gözaltına altı. Kadının cesedi 1 hafta sonra San Diego'da bir çöplükte bulundu.

Sanık Aralık 2012'de 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Aradından 3 yıl boyunca tutuksuz yargılandığı davada 13 kez hakim karşısına çıktı. Davanın seyrinin aleyhine gelişmesi üzerine Ocak 2015'te ortadan kayboldu.

Şüpheli gıyabında görülen davada cinayetten suçlu bulundu.

- "Gerçek suç"

Gerçek suç vakaları ve adli soruşturmaları tefrikalar halinde hikaye eden "True Crime" (Gerçek Suç) türündeki podcast yayınları, 2014 yılında Sarah Koenig'in yapımcılığını yaptığı "Serial" adlı podcast yayınının başarısının ardından popülerlik kazanmıştı.

Amerikalı yazar Truman Capote'nin 1996 yılında küçük bir Amerikan kasabasında işlenen bir toplu cinayetten yola çıkarak yazdığı "Soğuk Kanlılıkla" kitabı gerçek suç türündeki edebi anlatıların ilk örneği sayılıyor.

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