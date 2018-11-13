California tarihindeki en büyük yangın! Ölü sayısı yükseliyor

California'nın kuzeyindeki Paradise bölgesinde 8 Kasım'dan bu yana devam eden orman yangınlarında can kaybı artıyor. The Butte County Şerifi Kory Honea, yaptığı açıklamada, 200'den fazla kişiden haber alınamadığını söyledi.

California'da yangın felaketi! 142 ölü, 200 kişi kayıp

1 / 19 ABD'nin California eyaletini etkisi altına alan orman yangınlarında can kaybı 42'ye yükseldi.

2 / 19 Butte Bölgesi Şerifi Cory Honea düzenlediği basın toplantısında, California'nın kuzeyindeki San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan orman yangını hakkında son gelişmeleri aktardı.

3 / 19 Honea, yaptığı açıklamada, 200'den fazla kişiden haber alınamadığını söyledi.

4 / 19 Bölgede 13 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından eyalet tarihindeki en ölümcül yangında ölenlerin sayısı 42'ye çıktı.

5 / 19 Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden ve yaklaşık 450 kilometrelik bir alana ulaşan yangın, California tarihinde en çok ölüme yol açan yangın olarak kayıtlara geçti.

6 / 19 NASA yangının fotoğrafını yayımladı ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, California eyaletinin kuzeyinde ve güneyinde etkili büyük ölçekli orman yangınlarını aynı karede gösteren bir uydu fotoğrafı yayımladı.

7 / 19 NASA’nın internet sitesinde yayımlanan fotoğrafta eyaletin kuzeyindeki Paradise şehri yakınında başlayan Camp yangını ile güneydeki Malibu şehri çevresinde etkili olan Hill ve Woolsey yangınının yol açtığı duman bulutları uzaydan görülebiliyor.

8 / 19 Ünlü yıldızlarında aralarında olduğu yüz binlerce kişi evlerini terk etti.

9 / 19 7 binden fazla ev, okul ve iş yerinin tahrip olduğu yangında, eyaletin güneyinde de ünlü İskoç aktör Gerard Butler, şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, reality show yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimlerin evleri yandı ya da zarar gördü.

10 / 19 Hollywood'un ünlü İskoç aktörü Gerard Butler, yangında küle dönen evinin ve aracının önünde çektiği fotoğrafını Instagram sayfasında, "Tahliyenin ardından Malibu'daki evime geri döndüm" mesajıyla paylaştı.

11 / 19 Menajeri, şarkıcı Robin Thicke'ın da Malibu'daki evinin tamamen yandığını belirtti.

12 / 19 Thicke, Instagram'dan yaptığı paylaşımda kendisinin, kız arkadaşının ve iki çocuğunun, "arkadaşlarının ve ailelerinin yanında ve güvende olduğunu" belirterek itfaiyecilerle gönüllülere minnettar olduğunu kaydetti. Ünlü şarkıcı, "Biz güvenli yere doğru ilerlerken, onlar evimizi kurtarmaya çalışarak hayatlarını riske attı" ifadesini kullandı.

13 / 19 Televizyon yıldızı Camille Grammer Meyer de yangında Malibu'daki malikanesini kaybedenler arasında bulunuyor. Sosyal medya hesabından yanan evinin fotoğrafını "Ne yazık ki evim kurtarılamadı." mesajıyla paylaşan Meyer, arabasını ve kişisel eşyalarını kurtaran itfaiyecilere teşekkür etti.

14 / 19 Oyuncu Alyssa Milano da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kendisinin ve çocuklarının güvende olduğunu belirtti.

15 / 19 Kim Kardashian ve Lady Gaga da evlerinden tahliye edilenler arasında yer aldı.

16 / 19 İşte yangın felaketinden görüntüler.

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