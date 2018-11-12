California Tarihinin En Ölümcül Yangınları

Amerika’nın California eyaletinde etkili olan orman yangınlarında bilanço rekor boyutlara ulaştı. Yangınlarda hayatlarını kaybedenlerin sayısı 31’e yükseldi. 200’den fazla kişi de kayıp. 250 binden fazla insan da evlerini terketmek zorunda kaldı. Yangınlar eyelet tarihinin en ölümcül ve yıkıcısı olarak kayıtlara geçti.

Kamp Ateşi olarak nitelenen yangın Sacramento kentinin 40 mil kuzeybatısındaki Paradise’da 6 bin 700’den fazla ev ve işyerini kül etti. Bu, California’nın tarihinde yangınların neden olduğu en büyük yıkım.

Bölgede 111 bin hektar alanı kül eden yangınların yüzde 25’i pazar akşamı itibarıyla kontrol altına alındı.

Butte ilçesi polis müdürü Kory Honea en az 228 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Güney California’da ise Woolsey Yangını en az 85 bin hektar alanı kül etti ve 177 yapıyı yok etti. Yangının sadece yüzde 15’i kontrol altında.

Yangın nedeniyle yetkililer, Ventura, Los Angeles ve Malibu dahil sahil bölgelerinde yaşayanlara tahliye emri verdi. Yetkililer, bölge halkından tahliye emrine uymalarını istedi.