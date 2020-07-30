California Trump’a Dava Açtı

California, ABD Başkanı Donald Trump’a, 21 Temmuz’da imzalanan ve bu yıl yapılan nüfus sayımları sonucunda Kongre'deki koltukların eyaletlere göre bölünmesi hesaplanırken ülkedeki yasadışı göçmenlerin hesaplamalara dahil edilmemesini öngören genelge nedeniyle dava açtı.

Dava, Salı günü California Başsavcısı Xavier Bacerra tarafından açıldı.

Yaklaşık 40 milyon kişinin yaşadığı California’da 2 milyon 200 bin yasadışı göçmen bulunuyor. PEW Araştırma Merkezi’ne göre, karar uygulanırsa ülkenin en kalabalık eyaletlerinden biri olan California’da dengeler değişebilir.

California, bu karar aleyhinde dava açan ilk eyalet değil. Beyaz Saray'dan 21 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamanın hemen ardından New York'taki Manhattan Federal Mahkemesi’nde, 21 eyaletle 10'dan fazla kent ve bölgeden oluşan bir koalisyonla sivil ve göçmen hakları grupları tarafından Başkan Trump’a dava açılmıştı. Açılan davada, Trump'ın imzaladığı genelge "ayrımcı ve anayasaya aykırı" olarak nitelendiriliyor.

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki koltukların dağılımı için Amerikan Anayasası gereğince her 10 yılda bir nüfus sayımı yapıldığına işaret eden Trump, bu sayımlar sonucunda başkanın koltukların dağılımını yaptığını ve bunu onaylanmak üzere Kongre'ye sunduğunu anımsatmıştı. Trump, "Yasa dışı göçmenleri bu sayımdan hariç tutmak, hükümet sistemimizin temeli olan temsiliyetçi demokrasinin ilkeleriyle daha uyumludur" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Başkan Trump’ın bu açıklamalarına, Demokrat Parti ve sivil toplum kuruluşlarından tepkiler gelmeye devam ediyor.

