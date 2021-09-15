California Valisi Koltuğunu Korudu

ABD’nin California eyaletinde Vali Gavin Newsom’un görevden alınmasına ilişkin yapılan halk oylamasında, Newson koltuğunu korumayı başardı.

Yapılan oylama neticesinde halkın yaklaşık yüzde 70’i valinin görevine devam etmesi yönünde oy kullandı. Henüz resmi sonuçlar açıklanmamış olsa da yapılan tahminler valinin bu sonuçlara göre görevine devam etmesi yönünde bir kararın ortaya çıktığını gösterdi. AP, CNN ve NBC News basin kuruluşları da yayınladıkları anket sonuçlarına göre valinin görevine devam edeceğine dair sonuçları duyurdu.

Sonuçların belli olmaya başlamasının ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Vali Newsom, mutlu olduğunu ifade ederken sandık başına giderek oy kullanan California halkına da teşekkür etti.

Valinin görevden alınmasına dair oylama eyaletteki Cumhuriyetçi parti üyelerinin yürüttüğü kampanyayla gündeme gelmişti. COVID-19 sürecini yönetememek, dev orman yangınlarının kontrol altına alınamaması, suç oranlarında yükselme ve evsiz krizinin çözülememesi de Newsom'un görevden alınması referandumunu gündeme getiren etkenler oldu.

Referandumda Vali Newsom görevden alınırsa yerine kim gelmeli sorusuna verilen yanıtta en fazla oyu Cumhuriyetçi isim Larry Elder aldı. Elder henüz resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 45’inden fazlasını aldı. Şayet Vali görevden alınsaydı o durumda Elder önümüzdeki yılın sonuna kadar California Valisi olarak görev yapacaktı.

Vali Newsom, California’da görevine devamı konusunda bir referandumla karşı karşıya kalan ikinci isim oldu. 2003 yılında eyalette yapılan oylamada Demokrat Vali Gray Davis koltuğunu ünlü Hollywood yıldızı Arnold Schwarzeneggerr’a kaybetmişti.

