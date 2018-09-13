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California Valisi: 'Trump Yalancı ve Aptal Olarak Hatırlanacak'

13.09.2018 23:38 | Son Güncelleme

California Valisi düzenlediği iklim zirvesinde Başkan Donald Trump’ın çevre konusunda bir “yalancı” ve “aptal” olarak hatırlanmasının muhtemel olduğunu söyledi

California Valisi: 'Trump Yalancı ve Aptal Olarak Hatırlanacak'

California Valisi düzenlediği iklim zirvesinde Başkan Donald Trump’ın çevre konusunda bir “yalancı” ve “aptal” olarak hatırlanmasının muhtemel olduğunu söyledi.

San Francisco’da düzenlenen konferansın ilk gününde California Valisi Brown’la birlikte eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg de konuşma yaptı.

Başkan Donald Trump geçen yıl 2015 tarihli Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararı almıştı. Trump yönetimi ayrıca metan salımını arttıran politikaları ve California’nın katı araç emisyonu standartlarını hafifletmeyi destekliyor.

Bloomberg ve Brown ülkenin sera gazı kısıtlaması konusunda verilen sözlerin çok gerisinde kaldığının altını çizdi.

Zirve bazı çevreciler tarafından protesto edildi

Yüzlerce protestocu zirveyi görüşülen önlemlerin yetersiz kaldığı gerekçesiyle protesto etti.

Göstericiler California’daki bazı uygulamaları da eleştirdi. Bunların başında toprağın alt katmanlarından gaz çıkartmak için yüksek basınçlı sıvı verilmesi uygulaması geldi.

Zirveye iki gün boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinden siyasetçi ve iş adamlarının katılması bekleniyor.

“2018 en sıcak dört seneden biri”

Uzmanlar 2018’in kayıtlardaki en sıcak dört seneden biri olacağı görüşünde. Kayıtlara geçen en sıcak sekiz yılın hepsi son 13 yıl içinde yaşandı. Zirve ABD’nin doğu kıyılarına Florence kasırgasının yaklaştığı bir sırada yapılıyor.

Zirvedeki konuşmacılar arasında Paris ve San Francisco belediye başkanlarıyla oyuncu Alec Baldwin, Harrison Ford ve primatolog Jane Goodall da var.

2015 Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkeler sera gazı salımını önleme konusunda kendi planlarını uyguluyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bu hafta dünyanın iklim değişikliğini önlemek için hızla fosil yakıtlara bağımlılığından uzaklaşması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

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