HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. California Valisinden Açılma Öncesi Ek Yardım Paketi Önerisi

California Valisinden Açılma Öncesi Ek Yardım Paketi Önerisi

20.05.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın en büyük ekonomisine sahip eyaleti California’da, Vali Gavin Newsom, erken seçim baskılarının gölgesinde, ekonominin normale dönmesi için 100 milyar dolarlık bir yardım paketi önerdi

California Valisinden Açılma Öncesi Ek Yardım Paketi Önerisi

Corona virüsü salgınının ekonomide açtığı yaraları sarmaya çalışan Amerika, devam eden mali desteklerle ekonomik toparlanmayı hızlandırmak istiyor.

Amerika’nın en büyük ekonomisine sahip eyaleti California’da da Vali Gavin Newsom, erken seçim baskısının gölgesinde, pandeminin izlerini silmeye çalışıyor.

Vali Newsom, pandemiyle mücadele kapsamında eyaletlere gönderilen federal teşvik paketi üzerine, California’nın 2021 bütçesindeki rekor fazlalık sonucu eyalet için 100 milyar dolarlık COVID-19 yardım paketi önerdi.

Vali Newsom’un önerdiği paket, Californialılar’a yaklaşık 8 milyar dolarlık doğrudan ödemeyi de kapsıyor. Onaylanırsa, paket, Amerikan tarihinde, bir eyalette gerçekleştirilen en büyük vergi iadesi olarak da tarihe geçecek.

California, geçtiğimiz Şubat ayında, senelik geliri 30 bin dolardan az olan tüm California sakinleri için 600 dolarlık doğrudan ödemeyi onaylamıştı. Ödemelerine Nisan ayında başlanan 600 dolarlık çeklerden, belgesiz göçmenler de yararlanabilmişti.

Vali Newsom’un önerdiği yeni pakette, senelik gelir sınırı genişletildi. Eyaletin yeni yardım paketinde, senelik geliri 75 bin doların altında olan ve ilk turdaki yardım çeklerini almamış olan herkese 600 dolarlık doğrudan ödeme yapılması planlanıyor.

‘Altın eyalet çeki’ adı verilen bu yeni yardım çeklerinden yaklaşık 11 milyon kişinin yararlanması öngörülüyor. California Geri Dönüş Planı kapsamındaki bu yeni paket, ilk pakette olduğu gibi belgesiz göçmenleri de kapsayacak. Çocuklu ailelere, 500 dolar ek ödeme yapılması da yine paketin maddeleri arasında yer alıyor.

California Eyalet Yasama Meclisi’nin, California Geri Dönüş Planı paketini, bütçe müzakerelerinin bir parçası olarak 15 Haziran'a kadar değerlendirmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
İsrail Güvenlik Kabinesi toplanıyor!İsrail Güvenlik Kabinesi toplanıyor!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

"Kabus ayı olacak" diyerek uyardı: Yapılmazsa boşa gidecek

"Kabus ayı olacak" diyerek uyardı: Yapılmazsa boşa gidecek

Taksim'in orta yerinde çıplak dolaşan turist şaşkına çevirdi

Taksim'in orta yerinde çıplak dolaşan turist şaşkına çevirdi

Uzman isim tarih verdi: Maske zorunluluğu kalkabilir

Uzman isim tarih verdi: Maske zorunluluğu kalkabilir

HSK seçiminde uzlaşı sağlandı!

HSK seçiminde uzlaşı sağlandı!

İsyan etti! 'Fotoğraf çekmek için yarışmadınız mı?'

İsyan etti! 'Fotoğraf çekmek için yarışmadınız mı?'

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.