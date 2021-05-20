California Valisinden Açılma Öncesi Ek Yardım Paketi Önerisi

Corona virüsü salgınının ekonomide açtığı yaraları sarmaya çalışan Amerika, devam eden mali desteklerle ekonomik toparlanmayı hızlandırmak istiyor.

Amerika’nın en büyük ekonomisine sahip eyaleti California’da da Vali Gavin Newsom, erken seçim baskısının gölgesinde, pandeminin izlerini silmeye çalışıyor.

Vali Newsom, pandemiyle mücadele kapsamında eyaletlere gönderilen federal teşvik paketi üzerine, California’nın 2021 bütçesindeki rekor fazlalık sonucu eyalet için 100 milyar dolarlık COVID-19 yardım paketi önerdi.

Vali Newsom’un önerdiği paket, Californialılar’a yaklaşık 8 milyar dolarlık doğrudan ödemeyi de kapsıyor. Onaylanırsa, paket, Amerikan tarihinde, bir eyalette gerçekleştirilen en büyük vergi iadesi olarak da tarihe geçecek.

California, geçtiğimiz Şubat ayında, senelik geliri 30 bin dolardan az olan tüm California sakinleri için 600 dolarlık doğrudan ödemeyi onaylamıştı. Ödemelerine Nisan ayında başlanan 600 dolarlık çeklerden, belgesiz göçmenler de yararlanabilmişti.

Vali Newsom’un önerdiği yeni pakette, senelik gelir sınırı genişletildi. Eyaletin yeni yardım paketinde, senelik geliri 75 bin doların altında olan ve ilk turdaki yardım çeklerini almamış olan herkese 600 dolarlık doğrudan ödeme yapılması planlanıyor.