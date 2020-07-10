California Yabancı Öğrenci Kararını Mahkemeye Taşıyor

California eyaleti başsavcısı, Başkan Trump yönetiminin derslerini tamamen çevrimiçi (online) olarak alacak yabancı öğrencileri ülkeyi terk etmek zorunda bırakması olası kararı mahkemeye taşıyor.

California Başsavcısı Xavier Becerra, söz konusu kararın yabancı öğrencilerin kendilerini ya da başkalarını tehlikeye atarak derslere bire bir katılmaya zorlayabileceği uyarısında bulundu.

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kayıtlı bulundukları okulların güz döneminde tamamen çevrimiçi (online) eğitim vermesi halinde, yabancı öğrencilerin ABD’yi terk etmesi ya da eğitime bire bir devam edilen başka okullara transfer olması gerektiğini bildirmişti.

Harvard Üniversitesi ve Massachusettes Teknoloji Enstitüsü (MIT) Çarşamba günü bu karara ilişkin dava açmış, düzenlemenin öğrencilerin ve fakültelerin sağlığını gözetmediğini belirterek bu durumun ülke genelinde üniversitelerde kaosa yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ve Uluslararası Eğitim Enstitüsü’nün raporuna göre California eyaletinde 2019 yılında 162 bin yabancı öğrenci bulunuyordu.