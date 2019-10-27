California Yangınlar ve Şiddetli Rüzgarlarla Boğuşuyor

ABD’nin California eyaletinin kuzeyindeki dev yangınlarda yetkililer en az 50 bin kişi için tahliye emri yayınladı. Eyaletin en büyük gaz ve elektrik şirketi de yaklaşan şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangının aşırı tehlikeli boyutlara ulaşması ihtimaline karşılık tahmini 2,35 milyon kişinin elektriğinin kesileceğini açıkladı.

Rüzgarların elektrik direklerini devirme tehlikesi ve yangınların yeni bölgelere sıçraması tehlikesi nedeniyle daha önce iki kez elektrik kesintisi uygulanmıştı.

Ulusal Meteoroloji Dairesi, rüzgarların hızının bu hafta sonunda saatte 120 kilometre ya da daha üstüne çıkabileceğini duyurdu

Pacific Gas & Electric şirketi, bugün aşamalar halinde yeni dalga elektrik kesintilerinin uygulanacağını, 48 saat ya da daha uzun bir süre içerisinde 36 ilçedeki 940 bin civarında ev ve iş yerinin kesintilerden etkileneceğini belirtti.

Eyalet valisi Gavin Newsom, San Francisco’nun kuzeyinde şarap bağlarıyla ünlü Sonoma bölgesinde Çarşamba gününden bu yana etkili olan ve 10 bin hektara yakın bir alana yayılan yangınlar nedeniyle acil durum ilan etti.