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California Yangınlar ve Şiddetli Rüzgarlarla Boğuşuyor

27.10.2019 00:00 | Son Güncelleme

ABD’nin California eyaletinin kuzeyindeki dev yangınlarda yetkililer en az 50 bin kişi için tahliye emri yayınladı. Yaklaşan şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangının aşırı tehlikeli boyutlara ulaşması ihtimaline karşılık tahmini 2,35 milyon kişinin elektriğinin kesileceği açıklandı

California Yangınlar ve Şiddetli Rüzgarlarla Boğuşuyor

ABD’nin California eyaletinin kuzeyindeki dev yangınlarda yetkililer en az 50 bin kişi için tahliye emri yayınladı. Eyaletin en büyük gaz ve elektrik şirketi de yaklaşan şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangının aşırı tehlikeli boyutlara ulaşması ihtimaline karşılık tahmini 2,35 milyon kişinin elektriğinin kesileceğini açıkladı.

Rüzgarların elektrik direklerini devirme tehlikesi ve yangınların yeni bölgelere sıçraması tehlikesi nedeniyle daha önce iki kez elektrik kesintisi uygulanmıştı.

Ulusal Meteoroloji Dairesi, rüzgarların hızının bu hafta sonunda saatte 120 kilometre ya da daha üstüne çıkabileceğini duyurdu

Pacific Gas & Electric şirketi, bugün aşamalar halinde yeni dalga elektrik kesintilerinin uygulanacağını, 48 saat ya da daha uzun bir süre içerisinde 36 ilçedeki 940 bin civarında ev ve iş yerinin kesintilerden etkileneceğini belirtti.

Eyalet valisi Gavin Newsom, San Francisco’nun kuzeyinde şarap bağlarıyla ünlü Sonoma bölgesinde Çarşamba gününden bu yana etkili olan ve 10 bin hektara yakın bir alana yayılan yangınlar nedeniyle acil durum ilan etti.

Healdsburg ve Windsor kasabalarında yaşayanların tamamı için tahliye emri yayınlanırken, Sonoma’daki yetkililer, bunun bölgede son 25 yılda hayata geçirilen en büyük tahliye operasyonu olabileceğini söyledi.

Geyserville kenti civarındaki yangınlarda 21’i ev 50’ye yakın bina kül oldu. Yangının Cumartesi sabah itibariyle sadece yüzde 10’u kontrol altına alınabildi.

Los Angeles Times gazetesine konuşan ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi’nden bir yetkili, “Bu kesinlikle tarihi ve aşırı olarak nitelendirebileceğimiz bir olay. Bu olayı gerçek manada ciddi kılan unsur, bu rüzgarların etkili olmaya devam edeceği süre” ifadesini kullandı. Kuru ve yoğun rüzgarların Cumartesi’nden Pazartesi’ye kadar etkisini sürdüreceği açıklandı. Pacific Gas & Electric şirketi de, California’nın yıllardır görmediği kadar şiddetli bir hava olayını yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Bölgede yangınla mücadele çabalarına 1300 civarında itfaiye mensubu katılıyor.

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