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California Yangınlara Teslim

17.11.2018 13:14 | Son Güncelleme

California eyaşetinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e ulaştı. Binlerce bina küle döndü

California Yangınlara Teslim

California’da yetkililer yangınlardaki ölü sayısının 71’e, kayıp sayısının da 1000’in üzerine çıktığını açıkladılar.

Butte County Şerifi Kory Honea son yaptığı açıklamada kayıp kişiler listesindeki sayının, 631’den 1011’e yükseldiğini duyurdu.

Şerif Honea, kayıp sayısının bu kadar yüksek olmasının nedeninin, yangından kaçan kişilerin kendilerine ulaşamayan yakınları tarafından kayıp olarak bildirildiklerinin farkında olmamaları olduğunu belirtiyor. Yetkililer bu yüzden halkı durumları hakkında bilgileri paylaşmaya çağırıyorlar.

Aramalar devam ediyor

İtfaiye ekipleri “Kamp ateşi” adı verilen yangınla mücadele etmeyi sürdürüyor ve Cuma günü de yangın büyümeye devam etti.

Yangınlar nedeniyle 52 bin kişi evlerini terk ederek sığınaklara ve otel, motel ve kamp alanı benzeri yerlere yerleştiler. Büyük AVM’lerin otoparkları da çok sayıda kişi tarafından konaklama alanı olarak kullanılıyor.500’den fazla görevli, Kuzey California’da yangın sonucu yok olan Paradise kasabasında, küller arasındaki arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kasabada yaklaşık 27 bin kişi yaşıyordu ve hali hazırda 12 bin yapı kül olmuş durumda. Yanan binalardan 9700’ü ev ve yangın halen daha birçok binayı tehdit eder durumda

Yetkililer sığınaklarda kalanlardan en az 25 kişinin mide iltahabına neden olan bir salgın nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladılar.

San Francisco körfezinde de okullar ve turistik yerlerin yangın nedeniyle gelen dumanlar yüzünden kapatıldığını duyurdular.

“Kamp ateşi” yangının başlangıç sebebi halen araştırılırken yangına elektrik iletim hatlarındaki bir arızanın sebep olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangın mevsimi

California eyaletinde yılın bu dönemlerinde kuru hava ve rüzgarlar nedeniyle sık sık yangınlarla karşılaşılıyor. Bölgede şu an “Kamp ateşi” dışında da en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve Los Angeles yakınlarındaki Malibu’da, Hollywood ünlülerinin de evlerinin bulunduğu 500’den fazla binanın kül olmasına neden olan yangınlar devam ediyor.

“Woolsey yangını” da şu an yaklaşık 390 kilometrekarelik bir alanda etkili oldu. Yangın yüzde 60 oranında kontrol altına alındı ve birçok kişi evlerine dönmeye başladı.

Başkan Donald Trump bugün California eyaletine giderek hem kuzey hem de güneyde yangından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.

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