California Yangınlara Teslim

California’da yetkililer yangınlardaki ölü sayısının 71’e, kayıp sayısının da 1000’in üzerine çıktığını açıkladılar.

Butte County Şerifi Kory Honea son yaptığı açıklamada kayıp kişiler listesindeki sayının, 631’den 1011’e yükseldiğini duyurdu.

Şerif Honea, kayıp sayısının bu kadar yüksek olmasının nedeninin, yangından kaçan kişilerin kendilerine ulaşamayan yakınları tarafından kayıp olarak bildirildiklerinin farkında olmamaları olduğunu belirtiyor. Yetkililer bu yüzden halkı durumları hakkında bilgileri paylaşmaya çağırıyorlar.

Aramalar devam ediyor

İtfaiye ekipleri “Kamp ateşi” adı verilen yangınla mücadele etmeyi sürdürüyor ve Cuma günü de yangın büyümeye devam etti.

Yangınlar nedeniyle 52 bin kişi evlerini terk ederek sığınaklara ve otel, motel ve kamp alanı benzeri yerlere yerleştiler. Büyük AVM’lerin otoparkları da çok sayıda kişi tarafından konaklama alanı olarak kullanılıyor.500’den fazla görevli, Kuzey California’da yangın sonucu yok olan Paradise kasabasında, küller arasındaki arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kasabada yaklaşık 27 bin kişi yaşıyordu ve hali hazırda 12 bin yapı kül olmuş durumda. Yanan binalardan 9700’ü ev ve yangın halen daha birçok binayı tehdit eder durumda