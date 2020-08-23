California yangınları: 500 bin hektarlık alan yandı

Yangınların California Körfezi ve San Jose bölgelerine doğru ilerlediği ve bu bölgede yaşayanlardan da kısa sürede evlerini tahliye etmelerinin istenebileceği ifade ediliyor.

Cumartesi günü bir açıklama yapan California Valisi Gavin Newsom, eyaletin güneydoğu bölgesindeki yangınların California tarihinin en büyük üçüncü yangını olduğunu söyledi.

Güçlü rüzgarlar, yangınların yerleşim yerlerine doğru ilerlemesine neden oluyor. Binlerce kişiden tedbir amaçlı olarak evlerini tahliye etmeleri istendi.

Son bir hafta içerisinde eyalette 585 orman yangını çıktığı ve en az altı kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

California'nın bugüne kadar gördüğü en büyük orman yangını felaketlerinden birisi olarak nitelenen yangınların kontrol altına alınması için 14 binden fazla itfaiye görevlisi çalışıyor.

ABD'nin California eyaletinde çıkan son bir haftada çıkan yüzlerce orman yangınında 500 bin hektarlık ormanlık alan yandı, ABD Balkanı Donald Trump California'yı afet bölgesi ilan etti.

California'nın orman yangınları konusunda tecrübeli bir eyelet olduğunu ifade eden Vali Newsom, son yangınların daha önce karşılaştıklarına kıyasla çok daha büyük ve yıkıcı olduğunu ifade etti.

Newsom, bir Twitter mesajında, "Eğer iklim değişikliğine inanmıyorsanız, California'ya gelin" dedi.

İtfaiyeciler, 72 saat süren uzun vardiyalarla çalışarak yangınları kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Aralarında itfaiyecilerin de olduğu en az 43 kişi yangınlarda yaralandı, yüzlerce ev ve bina ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

2000 yıllık ağaçlar kül oldu

Eyaletin en eski tabiat parkında bulunan 2000 yıllık ağaçlar, yangınlarda kül olmuş durumda.

Koronavirüs salgını nedeniyle eyaletteki itfaiye erlerinin sayısı da azalmış durumda. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana California'daki hapishanelerde kalan mahkumların oluşturduğu itfaiye gücü, yangınlara müdahale ediyordu.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle birçok mahkumun erken tahliye edilmesi sonucu, bu kez yangınları kontrol altına almaya çalışan mahkum itfaiyeci sayısı oldukça az.