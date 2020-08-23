California Yangınları Kontrol Altına Almakta Zorlanıyor

California’nın çeşitli bölgelerinde yüksek hava sıcaklıkları ve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar devam ediyor. İtfaiye ekipleri yaklaşık 15 Ağustos'tan itibaren eyalette 500 farklı yangının olduğunu, en büyük 20 tanesiniyse kontrol altına almakta zorlandıklarını bildirdi.

Yangınlarda şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, neredeyse 700 bina kül oldu. Geçen hafta fırtına sırasında düşen yıldırımlar neredeyse 500 bin hektarlık alanın yanmasına neden oldu.

Yangınlar San Francisco rıhtım bölgesini, Santa Cruz’daki California Üniversitesi yakınındaki ormanlık alanı ve San Francisco ile Sacramento şehirleri arasındaki bölgeyi tehdit ediyor.

Uzmanlar Pazar günü gelecek yeni bir hava sisteminin de şiddetli rüzgarlarla yangınların yayılmasına, şimşek ve yıldırımlarla yeni yangınların tetiklenmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Başkan Donald Trump Cumartesi günü California’daki yangınları ‘‘büyük afet’’ kategorisinde değerlendirmişti. Bu da eyaletteki yedi ilçede yangından etkilenen kişilere ve işyerlerine geçici barınak, tadilat ve diğer ihtiyaçların karşılanmasında federal kaynakların kullanılmasının önünü açıyor.