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California Yangınları Kontrol Altına Almakta Zorlanıyor

23.08.2020 20:56 | Son Güncelleme

California’nın çeşitli bölgelerinde yüksek hava sıcaklıkları ve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar devam ediyor. İtfaiye ekipleri yaklaşık 15 Ağustos'tan itibaren eyalette 500 farklı yangının olduğunu, en büyük 20 tanesiniyse kontrol altına almakta zorlandıklarını bildirdi

California Yangınları Kontrol Altına Almakta Zorlanıyor

California’nın çeşitli bölgelerinde yüksek hava sıcaklıkları ve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar devam ediyor. İtfaiye ekipleri yaklaşık 15 Ağustos'tan itibaren eyalette 500 farklı yangının olduğunu, en büyük 20 tanesiniyse kontrol altına almakta zorlandıklarını bildirdi.

Yangınlarda şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, neredeyse 700 bina kül oldu. Geçen hafta fırtına sırasında düşen yıldırımlar neredeyse 500 bin hektarlık alanın yanmasına neden oldu.

Yangınlar San Francisco rıhtım bölgesini, Santa Cruz’daki California Üniversitesi yakınındaki ormanlık alanı ve San Francisco ile Sacramento şehirleri arasındaki bölgeyi tehdit ediyor.

Uzmanlar Pazar günü gelecek yeni bir hava sisteminin de şiddetli rüzgarlarla yangınların yayılmasına, şimşek ve yıldırımlarla yeni yangınların tetiklenmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Başkan Donald Trump Cumartesi günü California’daki yangınları ‘‘büyük afet’’ kategorisinde değerlendirmişti. Bu da eyaletteki yedi ilçede yangından etkilenen kişilere ve işyerlerine geçici barınak, tadilat ve diğer ihtiyaçların karşılanmasında federal kaynakların kullanılmasının önünü açıyor.

Yangınlarla mücadelede yaklaşık 14 bin itfaiye görevlisi çalışıyor. Ancak en büyük yangınlar henüz kontrol altına alınamadı. California diğer eyaletlerden yardım istedi.

İtfaiye görevlileri güneydeki bazı yangınları kontrol altına aldı, ancak rüzgarların bu yangınları üzüm bağlarının bulunduğu kuzeybatı yönünde itmesi bekleniyor.

California İtfaiye Departmanına göre bölgedeki yangınların doğal yaşam üstünde de çok olumsuz etkisi olacak.

Cuma günü iki katı büyüklüğe çıkan yangınlar Cumartesi günü az da olsa küçülmüştü. Eyalet tarihinin en büyük yangınlarından olan yangınlar küçük kasabaları da tehdit ediyor. Şu ana kadar 43 itfaiye görevlisi ve sivil de yaralandı.

Birçok bölgede yaklaşık 175 bin kişi tahliye edildi. Sacramento ve San Francisco arasında tahliye edilenlerin birçoğunun geri dönmesine izin verildi.

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