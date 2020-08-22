California Yangınlarla Mücadele İçin Avustralya ve Kanada'dan Yardım İstedi

ABD’nin California eyaletinde 560 noktada çıkan orman yangınları şu ana kadar en az 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. California Valisi Gavin Newsom, tehlike içeren noktalarda vatandaşların evlerini terk etmelerini istedi.

Yangınla mücadelede 12 binden fazla itfaiye görevlisinin çalıştığı belirtildi. Vali Newsom, yangınla mücadele için hem ABD’deki diğer eyaletlerden hem de Kanada ve Avustralya’dan da yardım istediklerini açıkladı. Vali özellikle Avustralya’daki itfaiyecilerin bu konuda dünyanın en deneyimli isimleri olduklarını söyledi.

Newsom, Cuma günü etki alanını iki katı artıran yangınlarla ilgili olarak şu ana kadar 10 binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını çok sayıda evin de yanıp kül olduğunu belirtti.

Newsom, California eyaletinde uzun yıllardır bu ölçekte bir yangınla karşı karşıya kalmadıklarını 560 ayrı noktada devam eden yangının eyaletin itafiye personeli olanaklarının çok üzerinde olduğunu söyledi.

Yangında 6 kişi hayatını kaybederken en az 43 kişinin de yaralandığı yaralananlar arasında itfaiye erlerinin de bulunduğu belirtiliyor. Yangın nedeniyle halen 2 bin 20 kilometre karelik bir alanın kül olduğu ifade ediliyor.