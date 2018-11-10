California Yangınlarla Mücadeleye Devam Ediyor

California itfaiye yetkilileri şu ana kadar ekiplerin yangınla mücadele etmekten çok insanları bölgeden kurtarmakla uğraştıklarını söylediler.

Onlarca kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor.

Yetkililer şu ana kadar 6453 ev, 260 işyerinin yandığını ve yangının etkilediği alanın 362 kilometrekareye ulaştığını söylediler.

Bölge şerifi hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin genelde araçlarının içinde ya da yanlarında bulunduğunu, bu kişilerin alevlerden kaçmayı başaramadıklarını söyledi. Yangın Sacramento şehrinin kuzeyindeki Paradise(Cennet) kasabasını etkiledi.

Yetkililer, Kuzey California’daki yangında şu ana dek 9 kişinin hayatını kaybettiğini şu ana kadar 6400’den fazla binanında yangınla birlikte kül olduğunu açıkladılar.

California Yangın Koruma ve Orman Şefi Scott McLean, “İtfaiyecileri dün tüm gün sadece insanları kurtarmakla mücadele ettiler. Kasaba yerle bir oldu. Herşeye küle dönmüş durumda” dedi.

Paradise kasabasında toplam 26 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.

Çok sayıda kişi bölgeyi boşalttı

Saatteki hızı 56 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle hızla büyümeye devam eden yangın nedeniyle komşu kasaba Chico’nun da boşaltılması talimatı verildi. Chico kasabasında da 93 bin civarında kişi yaşıyor.

Şu ana kadar yangın dolayısıyla çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer kaç sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının tespit edilmesinin günler alacağını söylüyorlar.

California Vali Vekili Gavin Newsom eyaletin kuzeyinde acil durum ilan etti.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangının, eyaletin son yıllarda karşı karşıya kaldığı en büyük yangınlardan biri oldu.

Los Angeles yakınlarında devam eden bir başka yangın nedeniyle de yetkililer, Ventura County’de de 75 bin evin boşaltılması talimatı verildi. Burası haftaiçinde bir barda yaşanan silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği kasaba.