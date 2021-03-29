California Yeni Aşı Stratejisi İçin Düğmeye Bastı

Mayıs ayı sonuna kadar tüm yetişkinleri aşılayabilecek doza sahip olacağı söylenen Amerika’da, eyaletlerin aşı uygulama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ülkenin vaka sayıları tablosunda zirvedeki eyalet olan California, yeni bir aşı stratejisi için düğmeye bastı. Buna göre California, elindeki aşıların yüzde 40’ını, virüsün daha çok yayıldığı düşünülen bölgelerde yaşayanlar için kullanacak. Yalnızca California için değil, uzmanlar tüm eyaletler için doğru aşı politikalarının sürdürülmesinin önemine dikkat çekiyor. California, 3 milyon 500 bini aşan vaka ve 50 bini aşan ölü sayısıyla, Amerika’da, Corona virüsünden en fazla etkilenen eyalet. Ülkedeki diğer eyaletlerde olduğu gibi California’da da zaman zaman yaşanan tedarik sıkıntısı ve aşı karşıtlarının düzenlediği protestolar gölgesinde aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Yetkililer belirli bir öncelik sırasına göre aşılama yaparak aşıların herkese yetmesini sağlamaya çalışıyor. Aralık ayında başlayan aşılama çalışmalarında ilk olarak, 1A kategorisindeki sağlık personeli ve ön saflarda görev yapan kişilere aşı yapıldı.

İkinci sıradaki grup olan 1B kategorisinin de aşılanmaya başladığı eyalette bu kategorideki 65 yaş üstü kişilerle eğitim ve gıda sektörü çalışanları da aşı olabiliyor. 15 Mart’ta üçüncü aşama olan 1C kategorisine geçilen California’da 16-64 yaş arası, kronik sağlık sorunları olan 4 ile 6 milyon kişi daha aşı olmaya hak kazandı. California’da Mart ayı ortası itibariyle, 20 milyona yakın kişinin aşı olabilmek için kriterleri sağladığı biliniyor. Günde yaklaşık 185 bin kişinin aşılandığı California’da, eyalet yetkilileri yeni bir aşı stratejisi için düğmeye bastı. Yeni plana göre, eyaletin aşı stoklarının yüzde 40’ı, virüsün daha çok yayıldığı düşünülen, yoksul ve dar gelirli kişilerin yaşadığı bölgelerde kullanılacak. Kişilerin, aşıya hangi sırayla erişmesi gerektiğine karar vermek, California’da uzun süredir tartışma konusu. Ancak çoğu uzman, kalabalık ve yüksek riskli topluluklarda yaşayan ve aynı zamanda aktif olarak çalışmak zorunda olan kişilere öncelik vermenin şu aşamada doğru bir karar olacağı görüşünde. Ancak, bazı uzmanlar farklı aşı politikalarının da ayrı riskleri olduğunu söylüyor.

Yale Üniversitesi'nden Dr. Kubilay Kaymaz, “ABD’de eyaletler Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) tavsiyelerine göre aşı uygulaması konusunda kendi yol haritalarını kendileri çizerler. Şu ana kadar genel olarak benzer politikalar güdüldü. Ancak bu noktada belli farklılıklar olduğunu görüyoruz. Örneğin içinde bulunduğum Connecticut eyaleti ilk fazdan sonra, şu anda yaş bazlı bir uygulamaya geçti. California gibi bazı eyaletler ise hala riskli mahallelere öncelik vereceğini belirtti. Coğrafi ve sosyo-ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda lokal olarak farklılıklar görmemiz normal. ancak, nerede, nasıl aşıya ulaşabileceğini bilmeyen ve kafa ka rıştırıcı standard olmayan bilgilerle karşılasan büyük bir grubun tereddüt yaşayıp, aşı olmak istememesine sebep olabilir. Bu çok önemli bir risk” şeklinde konuşuyor. Yapılan araştırmalara göre, Amerika’da birçok kişi en kısa zamanda aşı olmak isterken bazıları da hakkında henüz yeterli bilgi sahibi olmadığı aşıların uygulanmasında hala tereddüt ettiğini söylüyor. Doktor Kubilay Kaymaz şunları söylüyor:

“Aşılar en efektif koruyucu sağlık hizmetlerinden biridir. Sadece 2010-2015 yılları arasında yaklaşık 10 milyon ölümün önüne aşılar sayesinde geçildiği öngörülmekte. Bu yüzden aşılanmanın önemini ne kadar vurgulasak az; ancak bu başarının önünde büyük bir engel var şu anda. Aşı Tereddütü. ABd’de her 4 kişiden 1’i aşı tereddütü yaşamakta. Bunun önüne geçmemiz çok önemli. Zira, toplum bağışıklığı dediğimiz belirli bir oranın üzerine ulaşmazsak, virüsün yayılmasına ortam sağlamış oluyoruz. Ve bu da, virüsün değişikliğe uğrayarak, mutasyon geçirerek, elimizdeki aşılara karşı direnç kazanması riskini doğuruyor. Ve şu an elimizde etkili bir tedavi olmadığı ilaç da olmadığı için aşılardan başka şansımız yok. Öte yandan, umut verici gelişmeler de var. Şu an ABD’de 100 milyondan fazla doz uygulanmış bulunmakta ve hergün yaklaşık 2 milyon kişi yine aşı olmakta. Otoriteler yazın ABD’nin COVID-free olacağını, COVID'den kurtulacağını söylemekte. Ancak bu hedefe ulaşılabilmesi için, başarının sürdürülebilir olması için, aşı tereddütü konusunda hızlıca adım atmalıyız.”