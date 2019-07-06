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California'da 3 gün içinde 2. deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 07:21 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaleti, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 6,9'luk depremle 2. kez sallandı

ABD'nin California eyaletinde, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 6,9 büyüklüğünde 2. bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olan 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bölge perşembe günü de merkez üssü Ridgecrest yakınları olan 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, bunun, California'da son 20 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğu açıklanmıştı.

İlk depremin ardından artçı sarsıntıların yoğun yaşandığı bölge genelinde yollar, su ve gaz borularında hasar oluşurken Ridgecrest kentinde, acil durum ilan edilmişti.

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California deprem

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