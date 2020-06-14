HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. California’da Ağaçlarda Asılı Halde Bulunan İki Siyah İntihar mı Etti?

California’da Ağaçlarda Asılı Halde Bulunan İki Siyah İntihar mı Etti?

14.06.2020 21:26 | Son Güncelleme

Amerika’nın en büyük eyaleti California’da yetkililer ağaçlarda asılı halde bulunan 2 siyahın intihar edip etmediğini araştırıyor

California’da Ağaçlarda Asılı Halde Bulunan İki Siyah İntihar mı Etti?

Amerika’nın en büyük eyaleti California’da yetkililer ağaçlarda asılı halde bulunan 2 siyahın intihar edip etmediğini araştırıyor. Los Angeles Bölge Şerifi Ofisi’nden yapılan açıklamada Palmdale’de siyah bir adamın asılı halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

San Bernardino Bölge Şerifi Ofisi ise geçen ay Victorville’de ağaçta asılı halde bulunan siyahla ilgili şimdilik şüpheli bir durumun olmadığını belirtti. Bununla birlikte kurbanların yakınları söz konusu iki kişinin intiharlarını gerektiren bir durumun olmadığını ve intihar edecek psikolojide de olmadıklarını kaydediyor. İki ofis de olaylarla ilgili soruşturma yürütüyor.

Palmdale Los Angeles’ın yaklaşık 100 km kuzeydoğusunda. Victorville ise Palmdale’den yaklaşık 80 km uzaklıkta.

Victorville’de ağaçta asılı bulunan kişinin 38 yaşındaki Malcolm Harsch olduğu açıklandı. Olayın 31 Mayıs’ta gerçekleştiği kaydedildi.

Şerif ofisinden yapılan açıklamada Harsch’ın ölümünde herhangi bir şüpheli durumun görünmediği belirtilmekle birlikte soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Harsch’ın ailesi ise ölümü şüpheli buluyor, şok olduklarını vurguluyor ve Harsch’ın depresyonda olmadığını belirtiyor.

Aile açıklmasında Harsch’ın gömleğinde kan bulunmasına da dikkat çekiliyor. Açıklamada son dönemde ırk konusundaki gerilime vurgu yapıldı ve adalet istedikleri, bahane istemedikleri vurgulandı. Aynı gün Harsch’ın George Floyd’un ölümünün protesto edildiği bir gösteriye katıldığı da belirlendi.

Palmdale’de de polis 24 yaşındaki Robert Fuller’ın ağaçta asılı halde bulunmasını araştırıyor. Polis daha önce olayın intihar gibi göründüğünü kaydetmişti. Bu tespit bölge toplumundan tepki çekti.

Cumartesi günü yüzlerce kişi Fuller’a adalet isteğiyle sokaklara döküldü. 100 binden fazla kişi de Fuller’ın ölümüyle ilgili soruşturma talebine imza attı. Bu çerçevede otopsi yapılacak. Yetkililer cinayet dedektiflerinin Fuller’ı ölüme götüren etkenleri araştırdığını kaydediyor. Yetkililer konuyla ilgili bilgisi olanların yetkililerle paylaşması çağrısını da yapıyor. Kız kardeşi de Fuller’ın intihara eğilimi olmadığını ve gerçeği öğrenmek istediklerini kaydediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Öptüm ama prens olmadı''Öptüm ama prens olmadı'
İtalya'da can kaybı 34 bin 345'e yükseldiİtalya'da can kaybı 34 bin 345'e yükseldi
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Bir şehir diken üstünde! Uyarılar peş peşe geldi

Bir şehir diken üstünde! Uyarılar peş peşe geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Üzerine titriyor! 54 bin TL'yi peşin verdi!

Üzerine titriyor! 54 bin TL'yi peşin verdi!

Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Dünyayı sarsan skandala sebep olan polisler için flaş karar

Dünyayı sarsan skandala sebep olan polisler için flaş karar

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Diğer Haberler
Heykel saldırıları İtalya’ya sıçradı

Heykel saldırıları İtalya’ya sıçradı

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Komşuda 5,1 büyüklüğünde deprem

ABD'de ikinci Floyd vakası! Aracında uyuyan siyahi adamı öldüren polis hakkında yeni gelişme

Aracında uyuyan siyahi adamı öldüren polis hakkında yeni gelişme

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 345'e yükseldi

İtalya'da can kaybı 34 bin 345'e yükseldi

Macaristan'da kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden böyle kurtardı

Kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden böyle kurtardı

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.