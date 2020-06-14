California’da Ağaçlarda Asılı Halde Bulunan İki Siyah İntihar mı Etti?

Amerika’nın en büyük eyaleti California’da yetkililer ağaçlarda asılı halde bulunan 2 siyahın intihar edip etmediğini araştırıyor. Los Angeles Bölge Şerifi Ofisi’nden yapılan açıklamada Palmdale’de siyah bir adamın asılı halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

San Bernardino Bölge Şerifi Ofisi ise geçen ay Victorville’de ağaçta asılı halde bulunan siyahla ilgili şimdilik şüpheli bir durumun olmadığını belirtti. Bununla birlikte kurbanların yakınları söz konusu iki kişinin intiharlarını gerektiren bir durumun olmadığını ve intihar edecek psikolojide de olmadıklarını kaydediyor. İki ofis de olaylarla ilgili soruşturma yürütüyor.

Palmdale Los Angeles’ın yaklaşık 100 km kuzeydoğusunda. Victorville ise Palmdale’den yaklaşık 80 km uzaklıkta.

Victorville’de ağaçta asılı bulunan kişinin 38 yaşındaki Malcolm Harsch olduğu açıklandı. Olayın 31 Mayıs’ta gerçekleştiği kaydedildi.

Şerif ofisinden yapılan açıklamada Harsch’ın ölümünde herhangi bir şüpheli durumun görünmediği belirtilmekle birlikte soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Harsch’ın ailesi ise ölümü şüpheli buluyor, şok olduklarını vurguluyor ve Harsch’ın depresyonda olmadığını belirtiyor.