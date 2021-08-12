HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. California'da Aşısız Öğretmenlere Düzenli Test Zorunluluğu

California'da Aşısız Öğretmenlere Düzenli Test Zorunluluğu

12.08.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşı ve virüse karşı diğer önlemlerle ilgili tartışmaların giderek büyüdüğü Amerika’da, California, bu zorunluluğun yürürlüğe girdiği ilk eyalet oldu

California'da Aşısız Öğretmenlere Düzenli Test Zorunluluğu

Amerika’nın California eyaletinde öğretmen ve diğer okul çalışanlarına Corona virüsü aşısı olmamaları halinde düzenli test zorunluluğu getirildi.

Aşı ve virüse karşı diğer önlemlerle ilgili tartışmalarının büyümeye devam ettiği Amerika’da, California, bu zorunluluğun yürürlüğe girdiği ilk eyalet oldu.

California’da eğitim kurumları ve okullardaki bu uygulama, eyalet genelinde kamu ve sağlık çalışanlarına getirilen yeni zorunluluğun ardından devreye sokuldu.

Bu adımın, okullarda çalışanların ve çocukların sağlığını korumak açısından “sorumlulukla atılan bir adım” olduğunu savunan eyalet valisi Gavin Newsom, “Bu, okullarımızı açık tutup bir taraftan da ben dahil tüm ebeveynlerin çocuklarla ilgili bir numaralı endişesini giderme konusunda sürdürülebilir bir yöntem” dedi.

Ülke genelinde Corona virüsünün Delta varyantı yeni vaka sayılarının hızla artmasına neden olurken, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili tavsiye kararlarını güncellerken, birçok Cumhuriyetçi eyalette önerilen önlemlere muhalif tutum sergileniyor.

Teksas’ın cumhuriyetçi valisi Greg Abbott, eyalet genelinde maske kullanımının zorunlu kılınmasını engelledi ancak eyaletin Dallas’taki bir mahkeme Abbott liderliğindeki eyalet yönetiminin bu girişimini geçici olarak engelledi.

Maske kullanımının zorunlu olmasına karşı çıkmaları nedeniyle eleştiri ve yasal adımlarla karşı karşıya kalan bir diğer Cumhuriyetçi lider de Florida Valisi Ron DeSantis oldu.

Ülkede pandemiyle mücadelede aşının yanı sıra bir diğer kutuplaşma unsuru da maske kullanımı. Bu kurallara karşı Tennessee’de de yüzlerce kişi biraraya gelerek protesto eylemi düzenledi. Maske zorunluluğuna karşı çıkan protestocular arasında doktor ve hemşirelere sert tepki gösterenler de oldu.

Diğer taraftan, Delta varyantı nedeniyle son bir ayda ülkede günlük yeni vaka ortalaması beş kat artarak 118 binlere ulaştı.

Bu artış karşısında birçok üniversite, hastane ve özel işletmelerin yanı sıra federal ve eyalet kurumlarında çalışanlardan aşı olmaları talep edilmeye başlandı.

Beyaz Saray’dan geçen hafta yapılan bir açıklamada, Amerika genelinde okullarda görev yapan öğretmen ve diğer çalışanların yaklaşık yüzde 90’ının Corona virüsü aşısı olduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyada sadece 40 tane var! Adana'da ele geçirildi, değeri dudak uçuklattıDünyada sadece 40 tane var! Adana'da ele geçirildi, değeri dudak uçuklattı
PARTNERBirce Akalay'ın aşk tatiliBirce Akalay'ın aşk tatili
Koronavirüsle ilgili korkutan 'çocuk' araştırmasıKoronavirüsle ilgili korkutan 'çocuk' araştırması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sel felaketinden acı haberler geldi

Sel felaketinden acı haberler geldi

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını açıkladı!

Memur zammı ne kadar olacak?

Memur zammı ne kadar olacak?

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

Sosyal medya düzenlemesi yolda

Sosyal medya düzenlemesi yolda

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

Erdoğan müjdeyi verdi! YKS'de baraj puanları düştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bu sefer baltayı taşa vurdu! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

Bu sefer baltayı taşa vurdu! Turist sandığı kişi bakın kim çıktı

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Aileleri yaşananları anlattı

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Aileleri yaşananları anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.