California'da Aşısız Öğretmenlere Düzenli Test Zorunluluğu

Amerika’nın California eyaletinde öğretmen ve diğer okul çalışanlarına Corona virüsü aşısı olmamaları halinde düzenli test zorunluluğu getirildi.

Aşı ve virüse karşı diğer önlemlerle ilgili tartışmalarının büyümeye devam ettiği Amerika’da, California, bu zorunluluğun yürürlüğe girdiği ilk eyalet oldu.

California’da eğitim kurumları ve okullardaki bu uygulama, eyalet genelinde kamu ve sağlık çalışanlarına getirilen yeni zorunluluğun ardından devreye sokuldu.

Bu adımın, okullarda çalışanların ve çocukların sağlığını korumak açısından “sorumlulukla atılan bir adım” olduğunu savunan eyalet valisi Gavin Newsom, “Bu, okullarımızı açık tutup bir taraftan da ben dahil tüm ebeveynlerin çocuklarla ilgili bir numaralı endişesini giderme konusunda sürdürülebilir bir yöntem” dedi.

Ülke genelinde Corona virüsünün Delta varyantı yeni vaka sayılarının hızla artmasına neden olurken, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili tavsiye kararlarını güncellerken, birçok Cumhuriyetçi eyalette önerilen önlemlere muhalif tutum sergileniyor.

Teksas’ın cumhuriyetçi valisi Greg Abbott, eyalet genelinde maske kullanımının zorunlu kılınmasını engelledi ancak eyaletin Dallas’taki bir mahkeme Abbott liderliğindeki eyalet yönetiminin bu girişimini geçici olarak engelledi.

Maske kullanımının zorunlu olmasına karşı çıkmaları nedeniyle eleştiri ve yasal adımlarla karşı karşıya kalan bir diğer Cumhuriyetçi lider de Florida Valisi Ron DeSantis oldu.

Ülkede pandemiyle mücadelede aşının yanı sıra bir diğer kutuplaşma unsuru da maske kullanımı. Bu kurallara karşı Tennessee’de de yüzlerce kişi biraraya gelerek protesto eylemi düzenledi. Maske zorunluluğuna karşı çıkan protestocular arasında doktor ve hemşirelere sert tepki gösterenler de oldu.

Diğer taraftan, Delta varyantı nedeniyle son bir ayda ülkede günlük yeni vaka ortalaması beş kat artarak 118 binlere ulaştı.

Bu artış karşısında birçok üniversite, hastane ve özel işletmelerin yanı sıra federal ve eyalet kurumlarında çalışanlardan aşı olmaları talep edilmeye başlandı.

Beyaz Saray’dan geçen hafta yapılan bir açıklamada, Amerika genelinde okullarda görev yapan öğretmen ve diğer çalışanların yaklaşık yüzde 90’ının Corona virüsü aşısı olduğu belirtildi.

