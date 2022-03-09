California'da Benzin Fiyatları Fırladı

Amerikalı sürücüler Ukrayna’daki savaşın küresel petrol arzını tehdit etmesi nedeniyle benzine tarihin en yüksek ödemesini yapıyor.

Amerikan Otomobil Birliği'nin internet sitesinde yayınladığı verilere göre ülkede galon (4,546 lt.) başına benzin fiyatı 4,173 dolarla 2000’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Amerika’da sürücüler için en pahalı bölge ise California. California’da sürücüler galon başına ortalama 5,444 dolar ödüyor. Uzmanlar, fiyatların yakın vadede düşmesini beklemiyor.

Geçtiğimiz yıl mart ayında California’da sürücüler galon başına ortalama 3,26 dolar ödüyordu. Bir ay öncesi ortalama fiyat ise 4,58 dolar civarındaydı. Ancak bu hafta itibarıyla çoğu akaryakıt istasyonunda fiyatlar 5 doların üzerine çıktı. Eyaletin en kalabalık kentlerinden Los Angeles’ta bazı istasyonlarda benzinin galon fiyatı 7 doları geçti.

1 galon benzin fiyatının 7 doları gördüğü Los Angeles'ta toplu taşıma yaygın değil ancak hava durumunun elverişli olması ve uzun bisiklet yolları sebebi ile trafikte bisikletli sürücü sayısı giderek artıyor.

Yapılan son zamlarla California'da bundan böyle bir aile akaryakıt harcamaları için ayda ortalama 385 dolar daha fazla ödeyecek.

Uzmanlar California'daki fiyatların diğer eyaletlerden farklı olma sini, eyaletin jeopolitik konumu sebebi ile servisin zor oluşuna ve yüksek vergilere bağlıyor. California'da sürücüler 1 galon benzin alırken 51,1 cent vergi ödüyor. Bu değer California'yı akaryakıt vergisi sıralamasında 2. sıraya yerleştirirken, ülkede galon başına 58 cent ile en yüksek akaryakıt vergisi Pennsylvania'da ödeniyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar kapsamında Rusya'dan petrol hem de doğalgaz ithalini yasaklamasının akaryakıt fiyatlarını daha da yükseltmesi bekleniyor.

