HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. California'da Benzin Fiyatları Fırladı

California'da Benzin Fiyatları Fırladı

09.03.2022 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu hafta itibarıyla çoğu akaryakıt istasyonunda fiyatlar 5 doların üzerine çıktı. Eyaletin en kalabalık kentlerinden Los Angeles’ta bazı istasyonlarda benzinin galon fiyatı 7 doları geçti

California'da Benzin Fiyatları Fırladı

Amerikalı sürücüler Ukrayna’daki savaşın küresel petrol arzını tehdit etmesi nedeniyle benzine tarihin en yüksek ödemesini yapıyor.

Amerikan Otomobil Birliği'nin internet sitesinde yayınladığı verilere göre ülkede galon (4,546 lt.) başına benzin fiyatı 4,173 dolarla 2000’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Amerika’da sürücüler için en pahalı bölge ise California. California’da sürücüler galon başına ortalama 5,444 dolar ödüyor. Uzmanlar, fiyatların yakın vadede düşmesini beklemiyor.

Geçtiğimiz yıl mart ayında California’da sürücüler galon başına ortalama 3,26 dolar ödüyordu. Bir ay öncesi ortalama fiyat ise 4,58 dolar civarındaydı. Ancak bu hafta itibarıyla çoğu akaryakıt istasyonunda fiyatlar 5 doların üzerine çıktı. Eyaletin en kalabalık kentlerinden Los Angeles’ta bazı istasyonlarda benzinin galon fiyatı 7 doları geçti.

1 galon benzin fiyatının 7 doları gördüğü Los Angeles'ta toplu taşıma yaygın değil ancak hava durumunun elverişli olması ve uzun bisiklet yolları sebebi ile trafikte bisikletli sürücü sayısı giderek artıyor.

Yapılan son zamlarla California'da bundan böyle bir aile akaryakıt harcamaları için ayda ortalama 385 dolar daha fazla ödeyecek.

Uzmanlar California'daki fiyatların diğer eyaletlerden farklı olma sini, eyaletin jeopolitik konumu sebebi ile servisin zor oluşuna ve yüksek vergilere bağlıyor. California'da sürücüler 1 galon benzin alırken 51,1 cent vergi ödüyor. Bu değer California'yı akaryakıt vergisi sıralamasında 2. sıraya yerleştirirken, ülkede galon başına 58 cent ile en yüksek akaryakıt vergisi Pennsylvania'da ödeniyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar kapsamında Rusya'dan petrol hem de doğalgaz ithalini yasaklamasının akaryakıt fiyatlarını daha da yükseltmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fethullah Gülen öldü mü? Fethullah Gülen öldü mü?
Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"
Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Ayçiçek yağında beklenen haber... Fiyatların düşeceği tarihi açıkladı

Ayçiçek yağında beklenen haber... Fiyatların düşeceği tarihi açıkladı

Denetimde 4 bin 500 koli ayçiçek yağını gören Vali, görevliye böyle çıkıştı

Denetimde 4 bin 500 koli ayçiçek yağını gören Vali, görevliye böyle çıkıştı

Polonya'nın Ukrayna için MİG-29 teklifine Pentagon'dan yanıt

Polonya'nın Ukrayna için MİG-29 teklifine Pentagon'dan yanıt

Skandal! Sadece 300 Ukraynalı aldılar

Skandal! Sadece 300 Ukraynalı aldılar

Rusya duyurdu! "Saat 10.00 itibarıyla..."

Rusya duyurdu! "Saat 10.00 itibarıyla..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.