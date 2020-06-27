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California’da Corona Virüsü Artık Gençleri mi Etkiliyor?

27.06.2020 17:42 | Son Güncelleme

Amerika’nın corona virüsü tablosunda ikinci kritik eyalet konumuna yükselen California’da vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Yetkililer son 2 haftadaki keskin artışa dikkat çekerken, yeni vakaların daha çok genç nüfus arasında sıçrama yaptığının da altını çiziyor

California’da Corona Virüsü Artık Gençleri mi Etkiliyor?

Amerika’nın corona virüsü tablosunda ikinci kritik eyalet konumuna yükselen California’da vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Vaka sayılarının 200 bini geçtiği eyalette ölü sayısı da 6 bine yaklaştı.

Yetkililer son 2 haftadaki keskin artışa dikkat çekerken, yeni vakaların daha çok genç nüfus arasında sıçrama yaptığının da altını çiziyor. Buna göre, son haftalarda eyalette kaydedilen vakaların yüzde 56’sı 18-49 yaş arasındaki Californialılar’dan oluşuyor. Eyaletin nüfusunun yüzde 43,5’i bu yaş grubundan oluşuyor.

Daha önce yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü sakinlerin corona virüse yakalanma oranlarındaysa ciddi bir düşüş var. Açıklanan verilere göre son haftalardaki vakaların yalnızca yüzde 15’i 65 yaş üstü Californialılar’dan oluşuyor.

Califonia’da corona virüsünün merkez üssü olan Los Angeles Bölgesi’nde de yeni vakaların yüzde 40’ı 18-40 yaş arası kişilerden oluşuyor. Üstelik bu kişilerin çoğu asemptomatik ya da çok hafif belirtilerle test yaptırıyor.

Semptom göstermeyen genç nüfusun, sosyal mesafe kuralları ya da maske kullanımına dikkat etmeden kalabalık alanlarda bulunması yetkilileri endişelendiriyor. Bu kişiler belirti göstermedikleri ve karantinayı uygulamadıkları için bulaştırma riskini de arttırıyor.

Bazı uzmanlara göre, yaş grubundaki bu değişikliğin nedenlerinden biri de artık herkesin test yaptırabiliyor olması. İlk dönemlerde yalnızca 65 yaş üstü kişilere test yapılan eyalette artık her yaş grubu kısa sürede test yaptırabiliyor.

Son dönemde artan test sayıları bu yaş grubu değişikliğine neden olabileceği gibi, daha çok genç nüfusun sosyalleşmeye başlaması da buna neden olarak gösteriliyor. Yerel yetkililer, sık sık ekonominin açılmasının normale dönüş anlamına gelmediğine ve kurallara uyulmasının önemine dikkat çekiyor.

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