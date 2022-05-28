California’da COVID Vakaları Yeniden Artıyor

ABD'nin 40 milyon nüfuslu California eyaletinde Corona virüsü vakaları yeniden artışa geçti.

Geçen hafta eyalette günde ortalama 14 bin 626 vaka bildirildi. Vakalar iki hafta önceki ortalamaya göre yüzde 86 artarken, ölümler yüzde 10 azaldı.

Yetkililerin açıklamasına göre eyalet genelinde bu hafta itibariyle her 100 bin kişiden 231'i virüse yakalanır hale geldi. Uzmanlar 100 bin kişide 100 ve üzeri vaka oranını, yüksek bulaşma oranı işareti olarak kabul ediyor. Bu da virüsün California’da hızlı bir şekilde yayıldığı anlamına geliyor.

Hastanelerde ise henüz kritik bir tablo yok. Hastaneye yatış oranları son dört haftadır yüzde 30 artmakla birlikte henüz alarm durumuna işaret etmiyor. Açıklamalara göre, California'nın en kalabalık bölgelerinden ikisi olan Los Angeles ve San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki hastaneler henüz baskı altında değil.

California yetkilileri gelinen noktada eyalet sakinlerinin salgınla mücadelede işbirliği göstermesinin şart olduğuna vurgu yaparken, daha kötü bir tablonun engellenebilmesi için maske kullanımı ve sık sık test yaptırma tavsiyesinin önemine dikkat çekiyor.

Eyalette en kötü vaka oranına sahip kent San Francisco

California'nın en yüksek Corona virüsü vaka oranına sahip bölgesi ise San Francisco. San Francisco’da şimdiki oranlara göre her 100 bin kişiden 460’i virüse yakalanıyor.

California'nın başkenti Sacramento’da ise 100 bin kişideki vaka oranı 213 olarak ifade ediliyor. Los Angeles için bu oran 224; San Diego için 214 ve Ventura içinse 201 olarak kaydedildi.

Eyaletin en kalabalık şehri Los Angeles’ta ise haftadan haftaya vaka sayısı %16 arttı ve geçtiğimiz hafta bölgedeki risk seviyesi düşükten orta düzeye çekildi. Uzmanlar vaka artışının daha çok genç nüfusun arasında gözlemlendiğini belirtiyor.

Pandeminin başından bu yana kronik rahatsızlıkları olan ve 65 yaş üstü kişilerin daha büyük risk altında olduğu belirtiliyordu. Ancak California’da yapılan araştırmalara göre, bu kişiler aşılanmış olsalar dahi maske kullanmaya devam ediyor, gençlerden daha iyi korunuyor ve bu nedenle hastaneye yatış ve ölüm oranları vakalara oranla daha hafif yükseliyor.

Pandeminin başlangıcından bu yana, California’da 4 sakinden en az 1'i enfekte oldu, toplam 9 milyon 461 bin 626 vaka bildirdi. 433 sakinden en az 1'i Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti, bugüne kadar toplam 91 bin 231 ölüm kaydedildi.

Bu yılın Ocak ayı, California'da vaka ortalamasının en yüksek olduğu ay olurken, geçen yılın Ocak ayıysa, eyalette ortalama ölümlerin en yüksek olduğu aydı.

Aşılama çalışmalarıysa hız kesmeden devam ediyor. 5 yaş ve üzeri tamamen aşılanan Californialılar'ın oranı yüzde 73, en az bir doz aşılanan Californialılar'ın oranı ise yüzde 82.

