HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. California’da depoda dev yangın: Alevler evlere sıçradı

California’da depoda dev yangın: Alevler evlere sıçradı

01.04.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin California eyaletindeki bir depoda çıkan geniş çaplı yangında alevler çevredeki evlere sıçradı.ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles County’de bulunan bir depoda yangın çıktı.

ABD’nin California eyaletindeki bir depoda çıkan geniş çaplı yangında alevler çevredeki evlere sıçradı.
ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles County’de bulunan bir depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak tüm depoyu sardı. Bölgeden yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çevredeki evlerde oturanlar tahliye edildi. Los Angeles County İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, ahşap paletlerin bulunduğu depodaki yangına 30 farklı birimden itfaiye eri ile müdahale edildiği, herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadığı bildirildi. Alevlerin sıçradığı 4 evde büyük hasar oluştuğu kaydedildi.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı Ünlü isimden aşk bombası! Böyle haykırdı
Kemal Alcu kimdir? Eski sevgilisinin arkadaşını kaçırdı!Kemal Alcu kimdir? Eski sevgilisinin arkadaşını kaçırdı!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

Kemal Alcu kimdir? İşkence yaptığı videp tepki çekti

Kemal Alcu kimdir? Eski sevgilisinin arkadaşını kaçırdı!

Saçından tutarak sürüklüyorlardı! Darbedilen kadını kurtardı, tehditlerin hedefi oldu

Darbedilen kadını kurtardı, tehditlerin hedefi oldu

İl Sağlık Müdürü, İstanbul için tarih verdi

İl Sağlık Müdürü, İstanbul için tarih verdi

Kim hangi koronavirüs aşısını yaptırmalı? BioNTech mi Sinovac mı?

Kim hangi koronavirüs aşısını yaptırmalı?

Pazarda bastonlu sapık alarmı! Önüne geleni taciz etti

Pazarda bastonlu sapık alarmı! Önüne geleni taciz etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.