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California’da ‘Endemi’ Dönemi Başlıyor

19.02.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

California Valisi Gavin Newsom, eyaletin Corona virüsüyle yaşamayı öğrenmesini amaçlayan, şiddetini yitiren pandemiye karşı alınacak tedbirler dizisinin bir sonraki aşamasını açıkladı

California’da ‘Endemi’ Dönemi Başlıyor

California Valisi Gavin Newsom, eyaletin Corona virüsüyle yaşamayı öğrenmesini amaçlayan, şiddetini yitiren pandemiye karşı alınacak tedbirler dizisinin bir sonraki aşamasını açıkladı.

Demokrat Partili Vali Newsom Perşembe günü San Bernardino ilçesinde eyalete ait bir medikal malzeme deposunda yaptığı konuşmada, "Bugün burada ilan ettiğimiz şey bir sayfayı çevirmek” diye konuştu.

Newsom, ”Pandemi sürecinde, hepimiz bu krizin bir bitiş tarihi olmadığını, birçok metafora rağmen zafer ilan ettiğimiz bir an olmadığını anladık. Bu kapsamda, iki yıl sonra daha akıllı olduğumuz için 'AKILLI' plan olarak adlandırdığımız bir planı bir araya getirdik. Daha deneyimliyiz. Bu hastalığın doğasını anlama konusunda daha yetenekliyiz" diye ekledi.

Salgının bir bitiş tarihi olmadığını ancak virüsle yaşamanın öğrenilebileceğinin sık sık altını çizen Vali Newsom, AKILLI (SMARTER) planın bugüne kadar alınan halk sağlığı önlemleriyle uygulanabilir hale geldiğini belirtti.

Vali Newsom’un duyurduğu AKILLI (SMARTER) adlı plan eyaletin endemi sürecindeki yedi önceliğinin kısaltması olarak ifade ediliyor: Aşılar, maskeler, farkındalık, hazır olma, test etme, eğitim ve medikal reçeteler.

California'nın endemi planında, Corona virüsüne kriz olarak bakmaktan çıkılıp, virüsün yayılmasını önleme ve virüsle yaşamayı öğrenme hedef alınıyor. Bu kapsamda yetkililer, yeni salgınları tespit etmek ve kontrol altına almak için önlemleri hızlandıracak ve yeni varyantların daha hızlı tespit edilmesi için çalışmalar yapılacak. Ayrıca, maske kullanım zorunluluğu ve virüs nedeniyle işyerlerinin kapatılması yerine daha çok kişi eğitilecek ve daha fazla halk kampanyası düzenlenecek.

Küresel salgın olarak bilinen pandemiye karşılık olarak endemi, salgının bölgesel düzeye indirgenmiş halini tanımlıyor.

Sakinlerin yüzde 70’den fazlasının aşılandığı California’da yetkililer, daha çok kişinin aşılanmasıyla toplum bağışıklığı kazanılabileceğini ve virüsle yaşamanın daha kolay ve yönetilebilir olduğunun altını çiziyor.

Amerika’da vaka sayıları tablosunun zirvesindeki eyalet California’da pandemi süresinde virüs yaklaşık 9 milyon kişiye bulaşmış, yaklaşık 84 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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