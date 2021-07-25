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California’da Evler Yanıyor

25.07.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın en büyük eyaletindeki orman yangını evlerin bulunduğu bölgeyi etkilemeye başladı. Eyaletin kuzeyindeki yangın etkisini arttırırken, ülkenin batısındaki orman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

California’da Evler Yanıyor

Amerika’nın en büyük eyaletindeki orman yangını evlerin bulunduğu bölgeyi etkilemeye başladı. Eyaletin kuzeyindeki yangın etkisini arttırırken, ülkenin batısındaki orman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

California’da Dixie olarak adlandırılan orman yangını 14 Temmuz’da başlamıştı. Yangın yaklaşık 20 evin kül olmasına neden oldu.

Yetkililer yangının 70 bin hektardan fazla bir alanda etkili olduğunu ve sadece yüzde 20’sinin kontrol altına alınabildiğini belirtiyor.

Yangın nedeniyle bazı küçük bölgeler için tahliye emri verilmiş durumda.

California’da Vali Gavin Newsom eyaletin kuzeyindeki 4 bölge için acil durum ilan etti.

Bu arada Oregon’da ülkedeki en büyük orman yangını Bootleg’i söndürmek için 2200 itfaiye görevlisi çalışmalara katılıyor. İtfaiye görevlileri yangını yavaşlatmayı başarsa da binlerce ev hala tehdit altında.

Yangınların bu kadar yayılmasında insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkin olduğu belirtiliyor. Küresel ısınmanın Amerika’nın batısını son 30 yılda daha sıcak hale getirdiği belirtiliyor.

Montana eyaletinde de orman yangını etkili.

California ve Utah eyaletlerinden bazı itfaiye görevlileri söndürme çalışmalarına destek için Montana’da. Söndürme çalışmaları sırasında bazı itfaiye görevlilerinin yaralandığı belirtiliyor. Eyaletteki yangının sadece yüzde 10’u kontrol altına alınmış durumda.

Ülke genelinde çoğu batı eyaletlerde olmak üzere yaklaşık 90 orman yangını devam ediyor. Yangınlar toplamda 2135 kilometrekare alanda etkisini gösteriyor.

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