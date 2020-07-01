California’da Günlük Vaka Sayısı Zirveye Çıktı

Amerika’nın genelinde Corona virüs salgını kontrol altına alınamayacak bir hızla yayılmaya devam ederken, ülkenin en kritik eyaletlerinden California’da da tablo kötüye gidiyor.
Son 8 gün içinde 3 defa kendi rekorunu kıran eyalette haftanın ilk gününde de 8000 yeni vaka kaydedilmesi endişeleri arttırdı. Mayıs ayında toplam 61,666 yeni vaka kaydedilen eyalette, Haziran ayının 28 gününde 114,196 yeni vaka belirlendi. Eyalette Mart ayından bu yana vaka sayısı 250 bine yaklaştı.
Ekonominin açılması, yaz aylarının gelişiyle artan sosyalleşme ve protestoların neden olduğu düşünülen vaka artışları eyaletin genelini etkilerken, vaka sayılarının en yoğun olduğu Los Angeles’ta da yetkililer alarmda.
Pazar günü yapılan açıklamayla barların kapatıldığı Los Angeles Bölgesi’de, 3 Temmuz ile 6 Temmuz arasında, plajlar, bisiklet yolları ve civarındaki otoparklar hizmete kapatılacak. Bunun nedeni, 4 Temmuz Amerika Bağımsızlık Günü kutlamaları nedeniyle oluşabilecek kalabalıkları engellemek olarak açıklanıyor.
Yine Los Angeles genelinde 4 Temmuz kutlamalarının sembolü olan havai fişek gösterileri de bu yıl yapılmayacak. Los Angeles Kamu Sağlığı Direktörü Barbara Ferrer, havai fişek gösterilerinin iptali yönünde alınan kararın çok zor alınmış bir karar olduğunun altını çizdi.
Ferrer artan vaka sayılarının endişe verici olduğunu ifade ederken, hem Los Angeles sakinlerinin maske kullanma ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini hatırlattı, hem de işletmelerin daha duyarlı hareket etmesini istedi. Yapılan denetimlerde, Los Angeles’taki restoran ve barlarda çalışan personelin yarısından fazlasının maske kullanma ve sosyal mesafeyi koruma kurallarına uymadığı tespit edilmişti. İşletmelere de büyük sorumluluk düştüğünü hatırlatan Ferrer, ‘Ekonominin açılması sonucu vaka sayılarının artacağını tahmin ediyorduk ancak bu kadar fazla artacağını tahmin edememiştik’ itirafında bulundu.
Öte yandan, California’dan New York’a seyahat edecekler için bir uyarı da NY Valisi Andrew Cuomo’dan geldi. Cuomo, California’nın da içinde bulunduğu 8 eyaletten NY’a seyahat eden kişilerin kendilerini 14 gün boyunca karantinaya alması gerektiğini vurguladı.