California’da Günlük Vaka Sayısı Zirveye Çıktı

Amerika’nın genelinde Corona virüs salgını kontrol altına alınamayacak bir hızla yayılmaya devam ederken, ülkenin en kritik eyaletlerinden California’da da tablo kötüye gidiyor.

Son 8 gün içinde 3 defa kendi rekorunu kıran eyalette haftanın ilk gününde de 8000 yeni vaka kaydedilmesi endişeleri arttırdı. Mayıs ayında toplam 61,666 yeni vaka kaydedilen eyalette, Haziran ayının 28 gününde 114,196 yeni vaka belirlendi. Eyalette Mart ayından bu yana vaka sayısı 250 bine yaklaştı.

Ekonominin açılması, yaz aylarının gelişiyle artan sosyalleşme ve protestoların neden olduğu düşünülen vaka artışları eyaletin genelini etkilerken, vaka sayılarının en yoğun olduğu Los Angeles’ta da yetkililer alarmda.

Pazar günü yapılan açıklamayla barların kapatıldığı Los Angeles Bölgesi’de, 3 Temmuz ile 6 Temmuz arasında, plajlar, bisiklet yolları ve civarındaki otoparklar hizmete kapatılacak. Bunun nedeni, 4 Temmuz Amerika Bağımsızlık Günü kutlamaları nedeniyle oluşabilecek kalabalıkları engellemek olarak açıklanıyor.