California’da İdam Cezalarının İnfazı Durduruluyor

Amerika’da California eyaleti valisi Gavin Newsom eyalet genelinde idam cezalarının infazını, yürütme kararıyla durduracağını açıkladı. Newson’ın kararı insan hakları savunucularının desteğini alırken, idam yanlılarının eleştirilerine neden oldu.
Başkan Donald Trump da tepki gösterenlerdendi.
Trump, Trump twitter mesajında seçmenlere rağmen California Valisi’nin 737 taş kalpli katilinin infazını durduracağını kaydetti. Trump, kendisinin, kurbanların aileleri ve yakınlarının buna sevinmediğini de belirtti.
California’da yürürlükte olan zehirli iğneyle infaz protokolünü bir yürütme kararıyla askıya alacağını açıklayan vali Newsom, “Bir insanı kasten öldürmek yanlıştır” ifadelerini kullandı ve idam cezalarının bazılarının masum insanlara verildiğini de vurguladı. Newsom ayrıca idam cezası davalarının azınlık grupları, zihinsel engelli bireyleri ve yasal temsiliyeti karşılayacak maddi gücü olmayan sanıkları orantısız bir şekilde etkilediğini de kaydetti.
Bu yeni yürütme kararı California’da şu an idam cezasıyla cezaevinde infazı bekleyen 737 mahkumun serbest bırakılması ya da cezalarının hafifletilmesi gibi bir değişiklik getirmeyecek.
Amerika’nın 50 eyaletinden 20’sinde idam cezası yasak. Son infazın 2006 yılında gerçekleştirildiği eyalette 2016 yılında yapılan halk oylamasında seçmenler idam cezasının devam etmesini tercih etmişti. Vali Newsom’um infazları durdurma kararını eleştirenler, bu kararın 2016 halk oylaması sonuçlarına yansıyan halk iradesini de hiçe saydığını savunuyor.
Diğer taraftan insan hakları savunucuları Vali Newsom’ın kararı karşısında memnun. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yönetici direktörü Alison Parker Newsom’ın ‘güçlü bir ahlaki duruş’ sergilediğini, diğer eyalet liderlerinin de aynı adımı atmalarını umut ettiklerini belirtti.
Pennsylvania ve Oregon eyalet valileri de daha önce bir yürütme kararıyla eyaletlerindeki infazları durdurmuştu.
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