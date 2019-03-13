California’da İdam Cezalarının İnfazı Durduruluyor

Amerika’da California eyaleti valisi Gavin Newsom eyalet genelinde idam cezalarının infazını, yürütme kararıyla durduracağını açıkladı. Newson’ın kararı insan hakları savunucularının desteğini alırken, idam yanlılarının eleştirilerine neden oldu.

Başkan Donald Trump da tepki gösterenlerdendi.

Trump, Trump twitter mesajında seçmenlere rağmen California Valisi’nin 737 taş kalpli katilinin infazını durduracağını kaydetti. Trump, kendisinin, kurbanların aileleri ve yakınlarının buna sevinmediğini de belirtti.

California’da yürürlükte olan zehirli iğneyle infaz protokolünü bir yürütme kararıyla askıya alacağını açıklayan vali Newsom, “Bir insanı kasten öldürmek yanlıştır” ifadelerini kullandı ve idam cezalarının bazılarının masum insanlara verildiğini de vurguladı. Newsom ayrıca idam cezası davalarının azınlık grupları, zihinsel engelli bireyleri ve yasal temsiliyeti karşılayacak maddi gücü olmayan sanıkları orantısız bir şekilde etkilediğini de kaydetti.

Bu yeni yürütme kararı California’da şu an idam cezasıyla cezaevinde infazı bekleyen 737 mahkumun serbest bırakılması ya da cezalarının hafifletilmesi gibi bir değişiklik getirmeyecek.