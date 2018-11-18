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California’da Kayıpları Bulma Çabası

18.11.2018 22:57 | Son Güncelleme

California eyaletinde yetkililer eyaletin en ölümcül yangının ardından kayıp olduğu belirlenen 1276 kişiyi bulmaya çalışıyor

California’da Kayıpları Bulma Çabası

California eyaletinde yetkililer eyaletin en ölümcül yangının ardından kayıp olduğu belirlenen 1276 kişiyi bulmaya çalışıyor.

76 kişinin kalıntılarına ulaşıldı, 63’ünün kimlikleri de belirlendi.

Pazar günü itibarıyla eyaletin kuzeyindeki Paradise adlı dağ kasabasını küle çeviren “Kamp Ateşi” adlı yangının yüzde 60’ı kontrol altına alınmış durumda.

Bu hafta bölgede yağış beklendiği ve bunun da söndürme çabalarına destek olacağı yorumları yapılıyor.

Adli tıp uzmanları enkaz kaldırma çalışmalarında itfaiye görevlilerine yardım ediyor.

Yetkililer her bölgenin suç bölgesi gibi değerlendirildiğini ve her bulgunun fotoğrafla kayıt altına alındığını kaydetti.

Martin County Şerif Ofisi’nden Roger Fielding, “Görevimiz kişilerin kim olabileceğini gösterebilecek bütün cisimleri toplamak” dedi.

Can kaybının yanısıra kül olan evlerin fazlalığı nedeniyle de “Kamp Ateşi” eyaletin en yıkıcı yangını olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bu da evlerini kaybedenlere uzun dönemli barınak sağlamanın zorluğunu ortaya koyuyor.

Yangının 9700 yapıyı kül ettiği belirtiliyor.

Yeni haftayla San Francisco’ya da yağmur beklendiğini belirten yetkililer, kentin 280 km kuzeyindeki Kamp Ateşi’nin neden olduğu hava kirliliğinin temizlemesine yağmurun yardımcı olacağını düşünüyor.

Bu arada California’nın Demokrat Valisi Jerry Brown, Başkan Donald Trump’ın eyaleti destekleyeceğini belirtti.

Trump’ın California ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Brown, Trump’ın yardıma devam etme taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Trump, daha önce yangınlar nedeniyle yanlış orman yönetimini suçlamıştı.

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