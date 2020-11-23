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California’da kilisede bıçaklı saldırı: 2 ölü

23.11.2020 10:49 | Son Güncelleme:
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ABD’nin California eyaletinde bir kilisede meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtildi.ABD’nin California eyaletindeki San Jose şehrinde bulunan Grace Baptist Kilisesi’nde bıçaklı saldırı meydana geldi.

ABD’nin California eyaletinde bir kilisede meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtildi.
ABD’nin California eyaletindeki San Jose şehrinde bulunan Grace Baptist Kilisesi’nde bıçaklı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldürüldüğü ve yaralananlar olduğu belirtildi. Olay yerindeki polis operasyonunun devam ettiği ve kilisenin çevresinin güvenlik kordonuna alındığı kaydedildi.
Saldırganın yakalandığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, olay sırasında kilise ayini yapılmadığı öğrenildi. Kilisede havanın soğuk olması nedeniyle evsizlerin kaldığı belirtildi.

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