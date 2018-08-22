HABER

California'da Kurban Bayramı etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 01:30 | Son Güncelleme

California'da Kurban Bayramı etkinliği düzenlendi

MENLO PARK (AA) - ABD'nin California eyaleti San Francisco körfezinde yaşayan Türkler Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya geldi.

Silikon Vadisi'nde yer alan Menlo Park şehrinde bulunan Flood Park piknik alanı içerisinde Türkiye Diyanet Vakfı Silikon Vadisi merkezi tarafından düzenlenen Kurban Bayramı etkinliğinde bayram namazının ardından kahvaltı yapıldı, çocuklara pamuk şekerler dağıtıldı ve eğlence düzenlendi.

Türkiye'den eşi ile yeni gelen ve gurbette ilk bayramı olduğunu belirten İlkay Şeremet, ''Biraz duygusal anlar yaşıyoruz tabi ama burada Türkler ile bir arada olmak ve bayram namazına gelmek çok güzel, duygusal ve önemli. Ailemizden uzak bayram geçirmek tabiiki biraz bizi zorluyor. Ama burada da hepimiz birer aile gibiyiz ve o yüzden alışmaya çalışıyoruz.'' dedi.

Eşinin Türk olduğunu söyleyen Rebecca Ahmed, güzel insanlarla bir araya gelerek bayramı kutladıklarını ve çok güzel vakit geçirdiğini ifade etti.

Yaklaşık 5 ay önce Türkiye Diyanet Başkanlığı tarafından görevli olarak gelen imam Mahmut Alpaydın da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeden çok uzaklarda Kurban Bayramı'nı idrak ettiklerine işaret etti.

Alpaydın, şunları kaydetti:

"Birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirdik. Bu vesileyle buradan vatanımıza tüm kardeşlerimizin gurbetten selamlarını iletiyoruz. Bayramlar burada bizi birleştiren ve var olmamızı sağlayan unsurlardır. Fakat gurbette bayramı yaşamak ve hissetmek gerçekten bizim için çok heyecan verici oldu. Bizler de burada din görevlisi olarak kardeşlerimize ve özellikle çocuklarımıza rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Tek amacımız buradaki kardeşliği, buradaki birliği geleceğe emin adımlarla taşımak ve birliğimizi beraberliğimizi sürekli zinde tutmaktır.''

PARTNEREce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çektiEce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çekti
Otomobilin çarptığı yaralı karaca tedavi edildiOtomobilin çarptığı yaralı karaca tedavi edildi
GÜNCELLEME - Teröristlerin yerleştirdiği mayına basan kadın yaralandıGÜNCELLEME - Teröristlerin yerleştirdiği mayına basan kadın yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı California Kurban Bayramı silikon vadisi Silikon Vadisi Diyanet Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Tatilciler akın etti ama... Ege'de bir tek bu kent bomboş kaldı

Tatilciler akın etti ama... Ege'de bir tek bu kent bomboş kaldı

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

İlginizi Çekebilir

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

TEM'de intihar girişimi

TEM'de intihar girişimi

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.