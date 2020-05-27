California’da Normale Dönüş İçin Adımlar Hızlanıyor

Bu bölgeler vaka sayılarının fazlalığı ve gerekli kriterleri sağlamadıkları için adımlarını daha yavaş atmaya karar vermişti.

Faz 2.5 olarak adlandırılan bu yeni gelişme, Alameda, Contra Costa, Imperial, Los Angeles, Marin, Monterey, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz ve Tulare bölgelerinde uygulanamayacak.

Daha önce, California’daki ilk vakanın bir manikür-pedikür salonunda gözlemlendiği ve virüsün buradan yayıldığı açıklanmıştı. Açıklanan yeni yol haritası, 3. fazda açılması planlanan manikür ve pedikür salonlarıyla spor salonlarının hizmete başlamasına izin vermiyor.

Vaka sayısı 100 bin sınırına gelen eyalette, yeni gelişmeyle 3. faza kısmi geçiş sağlanmış oldu.

Vali Gavin Newsom’un son yaptığı açıklamaya göre, corona virüsünün kontrol altına alındığı bölgelerdeki kuaför ve berber salonları belirli düzenlemeler ve kısıtlamalarla hemen hizmete başlayabilecek.

Corona virüsünün Amerika’da en çok etkilediği eyaletlerden biri olan California’da, 58 bölgenin 47’sinde artık kuaförler ve berberler hizmete açılabilecek.

Bölgelerde işletmelerin yeniden hizmete açılmasının onaylanabilmesi için belirlenen başlıca kriterler şunlar:

Hastaneye yatış oranında istikrarlı bir azalma ve son 14 gün içinde en fazla 20 kişinin corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılmış olması,

Son 14 gün içinde 100.000 kişi içinde en fazla 25 kişide corona virüsü tespit edilmesi,

Günlük 1.000 kişi başına minimum 1.5 test kapasitesi sağlanmış olması,

Test yapılan kişilerin yüzde 8’inden fazlasının pozitif olmaması,

Hastanelerin ekipman kapasitesinin %35 arttırılması,

Bölgedeki evsiz nüfusunun % 15'ine geçici olarak barınak bulunması.

California’da kuaför ve berberlerin açılmasından kısa bir süre önce ibadethaneler ve mağazalar da belirli kısıtlamalarla hizmete açılmıştı.

Özellikle ibadethanelerin kamu sağlığı yararına da olsa kapalı olması, Vali Newsom’a karşı tepkilere neden olmuştu.

Ünlü Dodger Stadyumu Los Angeles’in En Byük Test Merkezi Oldu,

Los Angeles’ın simgelerinden, dünyanın en büyük beyzbol sahası olarak kabul edilen Dodger Stadyumu, bugünlerde Los Angeles’ın en büyük arabaya servis test merkezi olarak hizmet veriyor.