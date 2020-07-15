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California’da Okullar Ne Zaman Açılacak?

15.07.2020 21:35 | Son Güncelleme

Başkan Trump’ın, okulların yeni eğitim döneminde uzaktan eğitim yerine, kampüslerin açılıp sınıflarda eğitime geçilmesi çağrısıyla ilgili tartışmalar sürüyor

California’da Okullar Ne Zaman Açılacak?

Amerika Başkanı Donald Trump’ın, Corona virüsü vakaları ülke genelinde hızla artmasına rağmen, okulların yeni eğitim döneminde uzaktan eğitim yerine, kampüslerin açılıp sınıflarda eğitime geçilmesi çağrısıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

California’da başta Los Angeles ve San Diego olmak üzere, çok sayıda bölge, eğitime uzaktan devam etme kararı aldı. Corona virüsünün California’daki merkez üssü Los Angeles’ta vaka sayıları hızla artmaya devam ederken, geçtiğimiz haftalarda Los Angeles Kamu Sağlığı Direktörü Barbara Ferrer, okulların uzaktan eğitime devam edecek şekilde hazırlıklarını yapmasını tavsiye etmişti. Okulların uzaktan eğitime devam edeceği kararı, bu hafta başında açıklandı.

Los Angeles, Amerika’nın 2. büyük okul bölgesi olarak biliniyor. Bölgede yaklaşık yarım milyon öğrenci ve 75 binin üzerinde öğretmen ve okul personeli bulunuyor. Yerel yetkililer bu kadar geniş bir kitlenin, mevcut koşullarda sınıflarda eğitim görmesini riskli buluyor. Başkan Trump ise, Los Angeles’ın uzaktan eğitime devam etme kararını ‘hatalı’ olarak değerlendiriyor.

Tartışmalar sürerken, pandemi boyunca yasaklara ve kurallara karşı gösterilen direnme ve uygulamaların yerine getirilmemesiyle bilinen Orange Bölgesi’nde yetkililer, Başkan Trump’la aynı görüşte olduklarını ve öğrencilerin okula dönmesi gerektiğine inandıklarını söylüyor. Yapılan oylamalar doğrultusunda, Orange Bölgesi, okulların önümüzdeki dönem kampüslerini açarak eğitime devam etmesine karar verdi.

Orange Bölgesi yetkililerinin açıkladığı okullarla ilgili yol haritasında, öğrencilerin her gün ateşlerinin ölçülmesi, sık sık el yıkama, dezenfektan kullanımı, sınıfların, ofislerin ve okul servislerinin her gün temizlenmesi dışında bir önlem bulunmuyor. Yani Orange Bölgesi’nde eğitime geri dönecek öğrencilerin sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi ve maske kullanmaları koşulu aranmayacak. Bölgedeki bazı okul yöneticileri bu gelişmenin, düşüncesizce alınan politik bir karar olduğunu belirtiyor.

Aralarında, Laguna Plajı Demokrat Parti Temsilcisi Harley Rouda ve Irvine Demokrat Parti Temsilcisi Katie Porter’ın da olduğu kongrenin 7 üyesi, Orange Bölgesi yetkililerinin bu kararını derin bir kaygıyla karşıladıklarını belirtti.

Bölgedeki vaka sayıları hızla artıyor. Günde yaklaşık 1,000 yeni vaka kaydedilen Orange Bölgesi’nde toplam vaka sayısı 26 bini geçti. Sağlık yetkilileri, hastaneye yatış oranlarındaki artışa dikkat çekerken, şu an için Orange İlçesinden toplam 712 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

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