California’da Ölü Sayısı Yükseliyor

California’nın kuzeyinde hala etkisini sürdüren ‘Kamp Ateşi’ olarak adlandırılan yangın şu ana kadar 42 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 200’den fazla kişinin kayıp olduğu bölgede ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Butte ilçesinin polis müdürü Kory Honea 228 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

California’nın güneyinde Malibu kıyılarındaki Woolsey Yangını’nda da 2 kişi yaşamını yitirdi, 435 yapı kül oldu. Yangın nedeniyle 200 bin kişi de evlerini terketmek zorunda kaldı.

Eyaletin kuzey ve güneyindeki yangınlarda toplamda hayatlarını kaybedenlerin sayısı 44’e yükselmiş oldu.

Kamp Ateşi yangını eyalet tarihinin en ölümcül yangını olmasının yanısıra en yıkıcısı da oldu. San Francisco kentinin yaklaşık 300 km kuzeyindeki bölgede 7 bin 100’den fazla ev yok oldu.

Bölgeye 150 kişilik bir arama-kurtarma ekibinin ulaşması bekleniyor.

Yangının en fazla zarar verdiği yerlerden biri Paradise kasabası. Alevler bölgedeki evlerin neredeyse tamamını kül etti. 52 bin kişi için hala tahliye emri var.