California’da Ölü Sayısı Yükseliyor

California’nın kuzeyinde hala etkisini sürdüren ‘Kamp Ateşi’ olarak adlandırılan yangın şu ana kadar 42 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 200’den fazla kişinin kayıp olduğu bölgede ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.
Butte ilçesinin polis müdürü Kory Honea 228 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
California’nın güneyinde Malibu kıyılarındaki Woolsey Yangını’nda da 2 kişi yaşamını yitirdi, 435 yapı kül oldu. Yangın nedeniyle 200 bin kişi de evlerini terketmek zorunda kaldı.
Eyaletin kuzey ve güneyindeki yangınlarda toplamda hayatlarını kaybedenlerin sayısı 44’e yükselmiş oldu.
Kamp Ateşi yangını eyalet tarihinin en ölümcül yangını olmasının yanısıra en yıkıcısı da oldu. San Francisco kentinin yaklaşık 300 km kuzeyindeki bölgede 7 bin 100’den fazla ev yok oldu.
Bölgeye 150 kişilik bir arama-kurtarma ekibinin ulaşması bekleniyor.
Yangının en fazla zarar verdiği yerlerden biri Paradise kasabası. Alevler bölgedeki evlerin neredeyse tamamını kül etti. 52 bin kişi için hala tahliye emri var.
Butte ilçesi polis müdürü Honea, Kamp Ateşi yangının 1933’de 29 kişinin hayatını kaybettiği Los Angeles Griffith Park yangının rekorunu geçtiğini ve eyalette bir yangında en fazla kişinin hayatını kaybettiği yangın olduğunu belirtti.
Yetkililer yangınların nedenini araştırıyor.
Pazartesi günü itibarıyle 15 binden fazla ev Kamp Ateşi’nin tehdidi altındaydı.
Güneydeki Woolsey Yangını’nın yüzde 30’u kontrol altına alınmış durumda.
Yetkililer 57 bin yapının Woolsey Yangını’nın yolu üzerinde olduğunu belirtiyor. Bölgede etkili olan sert rüzgarlar da bir başka endişe kaynağı.
Yangınlarda evlerini kaybedenler arasında Neil Young, Miley Cyrus gibi ünlü isimler de var.
Yaklaşık 9 bin itfaiye görevlisi Kamp Ateşi’yle Woolsey Yangını ve bir dizi küçük yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Çalışmalara havadan da destek veriliyor.
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