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California'da orman yangınları: İtfaiyeciler dünyanın en büyük ağacını kurtarmaya çalışıyor

17.09.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin California eyaletinde itfaiyeciler, dünyaca ünlü Sekoya Ulusal Ormanı'ndaki yaşlı ağaçları ısıya dayanıklı battaniyeler ve alüminyum folyolarla sararak kurtarmaya çalışıyor. Yetkililer, alevlerin Giant Forest (Dev Orman) bölgesine birkaç saat içinde ulaşarak dünyanın en büyük ağaçlarını yok etmesinden endişe ediyor.

California'da orman yangınları: İtfaiyeciler dünyanın en büyük ağacını kurtarmaya çalışıyor

ABD'nin California eyaletinde itfaiyeciler, dünyaca ünlü Sekoya Ulusal Ormanı'ndaki yaşlı ağaçları ısıya dayanıklı battaniyeler ve alüminyum folyolarla sararak kurtarmaya çalışıyor.

Yetkililer, alevlerin Giant Forest (Dev Orman) bölgesine birkaç saat içinde ulaşarak dünyanın en büyük ağaçlarını yok etmesinden endişe ediyor.

Ormanda yaklaşık 2 bin sekoya ağacı bulunuyor.

Bunlardan 83 metre yüksekliğindeki General Sherman adlı 2 bin 500 yıllık ağaç, dünyanın kütlesi en büyük tekil ağacı olarak biliniyor.

Alevlere 350 itfaiyeci, helikopterler ve uçaklarla müdahale ediliyor.

Sekoya Ulusal Parkı'ndaki General Sherman adlı ağaç

Amerikan Los Angeles Times gazetesine konuşan Sekoya ve Kings Kanyonu Ulusal Parkları Sözcüsü Rebecca Paterson, "Bu bölge pek çok kişi için çok önemli bir yer. Bu yüzden burayı korumak için özel bir çaba gösteriyoruz" dedi.

Uzmanlar sekoya ağaçlarının yangına epey dayanıklı olduğu ve alevlere rağmen hayatta kalmayı başaracak şekilde evrimleştiğini söylüyor.

Bölgedeki son yangınlar yıldırımlar nedeniyle çıktı.

California'da bu yıl 7 bin 400 yangın çıktı ve 8 bin 800 kilometrekareden fazla alan yangınlarla küle döndü.

Bu yıl yangınlarda görülen artış kuraklık ve aşırı sıcaklarla ilişkiliydi.

İklim değişikliği, yangınlara yol açma riski bulunan kuru ve sıcak hava olaylarının sıklığını artırıyor.

California'nın tarihindeki en büyük ikinci yangın da bu yıl çıkmıştı.


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