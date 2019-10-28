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California’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 17:31 | Son Güncelleme

ABD’nin California eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edilirken yangının şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamadığı belirtildi.ABD’nin California eyaletinde orman yangınları devam ediyor.

ABD’nin California eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edilirken yangının şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamadığı belirtildi.
ABD’nin California eyaletinde orman yangınları devam ediyor. California Valisi Gavin Newsom kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle eyalet çapında acil durum ilan etti. Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yangının büyük bir alana yayıldığı, 175 bini Santa Rosa kentinde olmak üzere toplam 200 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Binlerce kişinin evlerinden ayrılması üzerine kentin caddelerinde trafik oluştu.
Kuvvetli rüzgarların elektrik hatlarına zarar vererek yeni yangınlara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Binlerce yangın nedeniyle tehdit altında olduğu eyalette tarihin en büyük elektrik kesintisi yaşanıyor. Eyalette yaklaşık bir milyon kişinin elektriksiz kaldığı belirtilirken elektrik şirketlerinin hasarlı kabloların yangını arttırmasına engel olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sonoma bölgesinde geçtiğimiz Çarşamba günü başlayan "Kincade Yangını"nında yaklaşık 20 bin hektar arazi küle döndü. Yangında 400 evde hasar meydana geldiği belirtildi.

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