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California'da orman yangınlarına karşı zorunlu elektrik kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 22:15 | Son Güncelleme

ABD’nin California eyaletinde, orman yangını riskini önlemek amacıyla 800 bin kişinin etkileneceği zorunlu elektrik kesintisine gidileceği belirtildi

ABD’nin California eyaletinde, orman yangınlarını önlemek amacıyla 800 bin kişinin etkileneceği zorunlu elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

California elektrik şirketi Pasifik Gaz ve Elektrik (PG&E) tarafından yapılan açıklamada, eyalette etkili olan sıcak, kuru ve rüzgarlı hava durumunun orman yangını riskini arttırdığı ve bu nedenle elektrik kesintisine gidileceği açıklandı.

Yetkililer, kuvvetli rüzgardan zarar görecek elektrik tellerinin kuru havada geniş çaplı orman yangınlarına sebep olabileceğini aktardı.

California’nın sahil, orta ve kuzey kısımlarında 800 bin kişinin etkileneceği zorunlu elektrik kesintilerinin 5 gün sürebileceği ve evlerin yanı sıra kamu binalarının ve trafik ışıklarının da kesintiden etkileneceği kaydedildi.

Bölgede hastanelerin yedek jeneratörlerle hizmet vermeye devam edeceği belirtilirken, günlük telefon iletişiminde ise bir aksaklık beklenmediği aktarıldı.

PG&E’nin Elektrik Operasyonları Kıdemli Başkan Yardımcısı Michael Lewis, yaptığı açıklamada, "Bu kesintilerin müşterilerimiz üzerindeki etkisini anlıyoruz ve toplumumuzu daha güvenli tutup orman yangınları riskini azaltmak için yapılması gerekenler konusunda halkımızdan sabır bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Her yıl orman yangınlarıyla mücadele eden California’da geçen sene meydana gelen “Kamp Yangını”, 86 kişinin ölümüne, yaklaşık 19 bin yapının da yanmasına neden olmuş, eyaletteki en büyük ve ölümcül yangın olarak kayıtlara geçmişti.

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