California’da Polis Çatışmasında Şok Eden Ölüm

Minneapolis’te polis tarafından öldürülen George Floyd için başlayan protestolar sürerken, California’da 2 siyah Amerikalı’nın cansız bedeninin ağaca asılı halde bulunması tansiyonu yükseltmiş ve binlerce kişi yeniden sokağa dökülmüştü.

Olayın şoku sürerken, California’daki Palmdale Belediye Binası yakınlarında bir ağaçta cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Robert Fuller’ın üvey ağabeyi Terron Jammal Boone da polisle girdiği çatışmada vurularak öldürüldü.

17 Haziran akşamı yaşanan olayda, California’nın Kern Bölgesi’nde polis ekipleri adam kaçırma, eşe saldırı ve ölümcül silahla saldırı şikayetlerinin zanlısı olarak Boone’un aracını takibe aldı. Ekipler, henüz dur ihtarı yapmamışken, Boone aracını durdurdu ve polis ekiplerine doğru ateş açarak yürümeye başladı. Ekiplerin karşılık vermesi sonucu Boone olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracın içinde bulunan bir kadının da göğsünden yara aldığı ancak yapılan tedavi sonucu hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı. Şikayette bulunan kadının, aracın içindeki kadın olmadığı belirtildi. Aracın içinde bulunan 7 yaşındaki kız çocuğunun ise yara almadığı ifade edildi.