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California’da Polis Çatışmasında Şok Eden Ölüm

20.06.2020 15:50 | Son Güncelleme

California’daki Palmdale Belediye Binası yakınlarında bir ağaçta cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Robert Fuller’ın üvey ağabeyi Terron Jammal Boone da polisle girdiği çatışmada vurularak öldürüldü

California’da Polis Çatışmasında Şok Eden Ölüm

Minneapolis’te polis tarafından öldürülen George Floyd için başlayan protestolar sürerken, California’da 2 siyah Amerikalı’nın cansız bedeninin ağaca asılı halde bulunması tansiyonu yükseltmiş ve binlerce kişi yeniden sokağa dökülmüştü.

Olayın şoku sürerken, California’daki Palmdale Belediye Binası yakınlarında bir ağaçta cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Robert Fuller’ın üvey ağabeyi Terron Jammal Boone da polisle girdiği çatışmada vurularak öldürüldü.

17 Haziran akşamı yaşanan olayda, California’nın Kern Bölgesi’nde polis ekipleri adam kaçırma, eşe saldırı ve ölümcül silahla saldırı şikayetlerinin zanlısı olarak Boone’un aracını takibe aldı. Ekipler, henüz dur ihtarı yapmamışken, Boone aracını durdurdu ve polis ekiplerine doğru ateş açarak yürümeye başladı. Ekiplerin karşılık vermesi sonucu Boone olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracın içinde bulunan bir kadının da göğsünden yara aldığı ancak yapılan tedavi sonucu hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı. Şikayette bulunan kadının, aracın içindeki kadın olmadığı belirtildi. Aracın içinde bulunan 7 yaşındaki kız çocuğunun ise yara almadığı ifade edildi.

Bir hafta arayla iki çocuğunu birden kaybeden acılı aile sessiz kalma hakkını kullanmak istiyor.

Yetkililer, yaşanan olayın Fuller’ın ölümünün aydınlatılması için süren soruşturmayı etkilemeyeceğini belirtiyor.

10 Haziran Çarşamba günü California’daki Palmdale Belediye Binası yakınlarında bir ağaçta ekipler 24 yaşındaki Robert Fuller’ın ağaca asılı cansız bedenidle karşılaşmıştı.

Olayın geniş kitlelere ulaşmasının ardından, 31 Mayıs’ta San Bernardino’da 38 yaşındaki siyah Amerikalı Malcolm Harsch’ın yine aynı şekilde cansız bedeninin ağaca asılı halde bulunması yeniden gündeme gelmişti.

İki olayın da intihar olduğu açıklansa da geniş bir soruşturma ekibi, Fuller ve Harsch’ın ölümü arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

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