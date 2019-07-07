HABER

California’da ’saç ayrımcılığı’ yasası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 14:13 | Son Güncelleme

ABD’nin California eyaleti yönetimi, etnik saç modeli kullananların ayrımcılığa uğramasını önlemek için saç ayrımcılığı yasasını yürürlüğe koydu.ABD’nin California eyaleti, saç modelleri nedeniyle ayrımcılığa karşı yasak getiren ilk eyalet oldu.

ABD’nin California eyaleti yönetimi, etnik saç modeli kullananların ayrımcılığa uğramasını önlemek için saç ayrımcılığı yasasını yürürlüğe koydu.
ABD’nin California eyaleti, saç modelleri nedeniyle ayrımcılığa karşı yasak getiren ilk eyalet oldu. Demokrat Senatör Holly Mitchell tarafından teklif edilen Eyalet Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanan yasa tasarına göre, California’daki iş yerleri ve okullarda kimse etnik saç modelleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmayacak.
Yasa kapsamında, özellikle siyahilerin kullandığı rasta ve örgü saç modelleri okul ve iş yerlerinde özgürce kullanabilecek.
Mitchell yasaya ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın Avrupa merkezli normların önüne geçtiğini belirterek “Ülke genelinde tarihin gidişatını değiştiriyoruz” dedi.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Aşhane personelinin dikkati hayat kurtardıAşhane personelinin dikkati hayat kurtardı
Su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldıSu kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da 3 Afgan'a 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı

Konya'da mide bulandıran olay!

Kazdağları rampaları sürücülerin 'korkulu rüyası' olmaktan çıkıyor

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalıma

Çalışmalara hız verildi! Binlerce Suriyeli geri dönecek

Zap ve Metina'ya hava harekatı

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

Erzurum'da öğretmenlerden gerçeği aratmayan tatbikat

21 metre yükseklikten indiler! Enkazdan yaralı kurtardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.