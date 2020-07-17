California'da Sağlık Personeli Eksikliği Sıkıntısı Yaşanıyor

Amerika’nın California eyaletinde artan Corona virüsü vakaları nedeniyle bazı hastanelerin tamamen dolduğu ifade ediliyor. Ayrıca 8 ayrı hastaneye de doktor ve hemşire sıkıntısı nedeniyle takviyede bulunulduğu belirtildi.
California eyaletinden gelen talep üzerine 160 civarında tıbbi personelin yoğun bakımlarda görevlendirilmek üzere bölgeye gönderildiği ifade ediliyor. Tıbbi personel takviyesinde bulunulan hastaneler arasında Adventist Health Lodi Memorial ve Eisenhower Health Hospital da bulunuyor.
Bu iki hastanede yeni hastalar için yer olduğu ancak doktor ve hemşire eksiği bulunduğu belirtiliyor.
California Hastaneler Birliği CEO’su Carmela Coyle de yaptığı açıklamada hastaneler yetersiz deyince insanların aklına sadece yatak sayısının geldiğini oysa ki asıl eksiğin sağlık çalışanı eksiği olduğuna dikkat çekti.
California’da Çarşamba ve Perşembe günü yaklaşık 20 bin yeni Corona virüsü vakası görülürken iki günde 258 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Coyle, yapılan istatistiksel hesaplamalara göre hastanelerin mevcut Corona virüsü vakalarının 4 katı kadar bir hastaya daha hazır olmaları gerektiğini ifade ediyor.
Eisenhoweer Healt Hastanesi Başhekimi Dr. Alan Williamson da hastanede yatak kapasitesinin yüzde 80’inin dolu olduğunu ancak sağlık çalışanının yüzde 100 kapasiteyle çalıştığını söyledi.
San Joaquin County’deki 7 hastanede doluluk oranı yüzde 71 iken yoğun bakımlardaki doluluk oranının yüzde 121’e ulaştığı belirtiliyor. Travis Hava Üssü’nde görevli askeri sağlık personelinden 20 doktorun bölgeye destek amacıyla gönderildiği belirtiliyor.
Yaklaşık 40 milyon kişinin yaşadığı Los Angeles County’de de yoğun bakımlardaki doluluk oranının en yüksek seviyeye ulaştığı ifade ediliyor.
California Hemşireler Birliği Başkanı Zenei Triunfo-Cortez de salgın öncesinde sağlık personeli eksiğinin bulunduğunu, salgının bu durumu çok daha kötü bir hale getirdiğini söyledi. Cortez, bunun hastaneler için bir ders olması gerektiğini ve personel sayılarını normal zamanda da arttırmaları gerektiğini görmüş olduklarını söylüyor.