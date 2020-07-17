California'da Sağlık Personeli Eksikliği Sıkıntısı Yaşanıyor

Amerika’nın California eyaletinde artan Corona virüsü vakaları nedeniyle bazı hastanelerin tamamen dolduğu ifade ediliyor. Ayrıca 8 ayrı hastaneye de doktor ve hemşire sıkıntısı nedeniyle takviyede bulunulduğu belirtildi.

California eyaletinden gelen talep üzerine 160 civarında tıbbi personelin yoğun bakımlarda görevlendirilmek üzere bölgeye gönderildiği ifade ediliyor. Tıbbi personel takviyesinde bulunulan hastaneler arasında Adventist Health Lodi Memorial ve Eisenhower Health Hospital da bulunuyor.

Bu iki hastanede yeni hastalar için yer olduğu ancak doktor ve hemşire eksiği bulunduğu belirtiliyor.

California Hastaneler Birliği CEO’su Carmela Coyle de yaptığı açıklamada hastaneler yetersiz deyince insanların aklına sadece yatak sayısının geldiğini oysa ki asıl eksiğin sağlık çalışanı eksiği olduğuna dikkat çekti.

California’da Çarşamba ve Perşembe günü yaklaşık 20 bin yeni Corona virüsü vakası görülürken iki günde 258 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Coyle, yapılan istatistiksel hesaplamalara göre hastanelerin mevcut Corona virüsü vakalarının 4 katı kadar bir hastaya daha hazır olmaları gerektiğini ifade ediyor.