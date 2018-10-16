HABER

California'da şiddetli rüzgarlara nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:05 | Son Güncelleme

California'da şiddetli rüzgarlara nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanıyor

LOS ANGELES (AA) - ABD'nin California eyaletinde, elektrik şirketleri son günlerde bölgede etkili olan şiddetli rüzgarların nakil hatlarına zarar vererek orman yangınlarına yol açmaması için planlı elektrik kesintileri uygulama kararı aldı.

Eyaletin kuzeyindeki yerleşimlerin büyük bölümüne elektrik sağlayan Pasifik Doğal Gaz ve Elektrik Şirketi, pazar gecesinden itibaren kırsal yerleşimlerdeki 60 bin müşterisine elektrik sağlamayı durdurdu.

Ulusal Meteoroloji Servisi, saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgarların dağ eteklerinde ve güç hatlarının geçtiği yüksek kesimlerde etkili olmayı sürdüreceği uyarısında bulundu.

Öte yandan eyaletin güneyinde San Diego şehri ve çevresindeki kırsal yerleşimlere hizmet veren San Diego Gaz ve Elektrik Şirketi de pazartesi sabahı Cleveland Ulusal Ormanı çevresinde dağ eteğindeki 300 haneye elektrik vermeyi durdurdu.

California'da, yaz boyunca eyaletin kuzeyinde ve güneyinde çıkan büyük orman yangınlarında yüzbinlerce dönüm arazi ve binlerce konut ve bina tahrip olmuştu.

PARTNERGece yatmadan önce neden başınızın ucuna limon koymalısınız?Gece yatmadan önce neden başınızın ucuna limon koymalısınız?
Van'da belediyeden öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımıVan'da belediyeden öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı
Meriç Deresi'ni evsel atıklar kirletmişMeriç Deresi'ni evsel atıklar kirletmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
California elektrik kesintileri şiddetli rüzgarlar

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Hırsızın evini soyan hırsız!

Hırsızın evini soyan hırsız!

Sivas'ta esrarengiz simge! Herkes anlamını merak ediyor

Sivas'ta esrarengiz simge! Herkes anlamını merak ediyor

Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.