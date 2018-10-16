California'da şiddetli rüzgarlara nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanıyor

LOS ANGELES (AA) - ABD'nin California eyaletinde, elektrik şirketleri son günlerde bölgede etkili olan şiddetli rüzgarların nakil hatlarına zarar vererek orman yangınlarına yol açmaması için planlı elektrik kesintileri uygulama kararı aldı.

Eyaletin kuzeyindeki yerleşimlerin büyük bölümüne elektrik sağlayan Pasifik Doğal Gaz ve Elektrik Şirketi, pazar gecesinden itibaren kırsal yerleşimlerdeki 60 bin müşterisine elektrik sağlamayı durdurdu.

Ulusal Meteoroloji Servisi, saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgarların dağ eteklerinde ve güç hatlarının geçtiği yüksek kesimlerde etkili olmayı sürdüreceği uyarısında bulundu.

Öte yandan eyaletin güneyinde San Diego şehri ve çevresindeki kırsal yerleşimlere hizmet veren San Diego Gaz ve Elektrik Şirketi de pazartesi sabahı Cleveland Ulusal Ormanı çevresinde dağ eteğindeki 300 haneye elektrik vermeyi durdurdu.

California'da, yaz boyunca eyaletin kuzeyinde ve güneyinde çıkan büyük orman yangınlarında yüzbinlerce dönüm arazi ve binlerce konut ve bina tahrip olmuştu.

