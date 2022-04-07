California’da Silahlı Saldırı Sonrası Yeni Tutuklamalar

California’nın başkenti Sacramento’da Pazar sabahı yaşanan ve Amerika’da bu yıl kaydedilen en büyük silahlı saldırı olan olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, yetkililer Pazartesi günü ilk olarak 26 taşındaki Dandre Martin’in yasadışı silah bulundurma ve silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Martin, Salı günü öğleden sonra yalnızca ‘yasadışı silah bulundurma’ suçlamasıyla Sacramento Yüksek Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Gözaltı süresi devam eden Martin, 26 Nisan’da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Polis ilk günden beri birden fazla saldırgan ihtimali üzerinde duruyordu. Dün sabah saatlerinde de ilk şüpheli Dandre Martin’in ağabeyi 27 yaşındaki Smiley Martin gözaltına alındı. Yaralı olan Smiley Martin’in polis nezaretinde tedavisinin devam ettiği, tedavisi tamamlandıktan sonra hakim karşısına çıkacağı belirtildi. Her iki şüphelinin de daha önceden suç kaydı bulunduğu bildiriliyor.

Polis ayrıca dün, silahlı saldırının ardından silah taşırken görülen 31 yaşındaki Daviyonne Dawson'ın da gözaltına alındığını açıkladı. Hakim karşısına çıkan Dawson kefaletle serbest bırakıldı.

Polis, olaya büyük bir grup arasında çıkan tartışmanın neden olduğu ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.

Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece, sabaha karşı 2 sularında başlayan saldırı, eğlence merkezlerinin bulunduğu bir noktada, çok sayıda kişinin gece kulüplerini terk ettiği sırada yapıldı.

Görgü tanıklarının ifadesi ve yapılan incelemelere göre polis olay yerinde 100’den fazla boş kovan tespit etti.

Olayda 3’ü kadın 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralanan 12 kişiden 7’si taburcu edildi. Hayatını kaybedenler arasında, o sokakta herkesin tanıdığı, 57 yaşındaki evsiz Melinda Davis de bulunuyor.

Polis olay sonrası, yaralanan ve hayatını kaybeden kişilerin birbirlerinden çok uzak noktalarda tespit edildiğini belirtiyor. Hem farklı silah seslerinin kaydedilmesi hem de birbirinden çok uzak noktada tespit edilen deliller nedeniyle polis birden fazla saldırgan ihtimali üzerinde duruyor.

Ancak polis kaynakları devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek açıklama yapmıyor.

Sosyal medyada dolaşan ve olay öncesine ait olduğu iddia edilen bir tartışma videosu, saldırıyı bu olayın tetiklemiş olabileceğine işaret ediyor.

Sacramento Polis Şefi Kathy Lester olaydan sonra yaptığı açıklamada 27 yıldır bölgede yaşadığını ve bugüne kadar bu kadar büyük bir saldırıya şahit olmadığını belirtti.

Sacramento kent merkezinde sokaklar, hayatını kaybedenlerin anısına mumlar ve çiçeklerle donatıldı.

ABD Başkanı Joe Biden ve California Valisi Gavin Newsom, saldırıyı kınayarak acılı ailelere sabır ve başsağlığı diledi.

