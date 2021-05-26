California’da Silahlı Saldırıda Çok Sayıda Can Kaybı

California eyaletinin San Jose kentindeki bir tren bakım istasyonunda silahlı saldırı düzenlendi. Polis yetkilileri, bir kişinin ateş açması sonucu çok sayıda can kaybı ve yaralının olduğunu bildirdi.

Olayın meydana geldiği Santa Clara bölgesinin şerif yardımcısı Russell Davis gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın öldürüldüğü bilgisini verdi. Yetkili, ‘’Çok sayıda yaralı ve can kaybı var’’ dedi ancak tam sayı vermedi.

Saldırının yerel saatle sabah 7’de Santa Clara Valley Ulaştırma İdaresi tarafından işletilen bir hafif raylı tren bakım istasyonunda düzenlendiği belirtildi.

San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo, ‘’Saldırgan artık tehdit oluşturmuyor ve tesis boşaltıldı’’ diye yazdı.

Yaklaşık 1 milyon nüfuslu San Jose, ABD’nin en büyük teknoloji şirketlerinin bazılarına ev sahipliği yapan ve teknolojik yeniliklerin ve icatların küresel merkezlerinden biri olarak kabul edilen Silikon Vadisi’nin kalbinde yer alıyor.

ABC News’a bağlı yerel bir televizyon kanalı, saldırının yaşandığı binanın halka açık olmadığına dolayısıyla saldırganın çalışanlara tanınan erişime sahip olması ya da binaya sızmış olması gerektiğine dikkati çekti.

