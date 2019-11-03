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California’da Söndürme Çalışmalarında İlerleme

03.11.2019 17:52 | Son Güncelleme

California eyaletinin güneyinde itfaiye görevlileri söndürme çalışmalarında ilerleme kaydetti ve bazı bölgeler için verilen tahliye emrini kaldırdı

California’da Söndürme Çalışmalarında İlerleme

California eyaletinin güneyinde itfaiye görevlileri söndürme çalışmalarında ilerleme kaydetti ve bazı bölgeler için verilen tahliye emrini kaldırdı

Ventura Bölgesi yetkilileri Somis’te insanların evlerine dönmesine izin verdi. Bu gelişmeye itfaiye görevlilerinin Maria Yangını’nın yüzde 30’unu kontrol atlına alması olanak sağladı.

Maria Yangını nedeniyle 11 bin kişi evlerini terketmek zorunda kalmıştı.

California’nın kuzeyinde Sonoma Bölgesi’nde Kincade Yangını nedeniyle evlerini terketmek zorunda kalanların da bir bölümünün dönmelerine izin verildi.

Yetkililer yangının yüzde 72’sinin kontrol altına alındığını kaydetti.

Yangın nedeniyle 175 ev tamamen yandı, 35 ev de zarar gördü.

Yangınlar nedeniyle yüzbinlerce eve, iş yerine elektrik sağlanamamıştı.

Kincade Yangını’nın nedeni henüz bilinmiyor.

California eyaletinin kuzey ve güneyinde bazı bölgeler günlerdir orman yangınlarının etkisi altındaydı.

Sert rüzgarların etkili olması itfaiye görevlilerinin çabalarını olumsuz etkiliyordu.

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