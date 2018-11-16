California'da Tarihin En Ölümcül Yangını Sürüyor

California eyaletinin kuzeyinde ve güneyinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya ulaştı. Yetkililer çok sayıda kişinin de halen kayıp olduğunu belirtiyorlar. Eyaletin kuzeyinde hava sıcaklığının düşmesi yangınla mücadeleyi kolaylaştırdı. Yetkililer “Kamp ateşi” adı verilen yangının yüzde 40’nın kontrol altına alındığını yangının toplamda 570 kilometrekarelik bir alana yayıldığını belirttiler. Paradise kasabasında arama kurtarma köpekleri ve DNA kimlik tespit ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. California Valisi, Amerika İçişleri Bakanı ve Federal Acil Durum Dairesi Başkanı yangın bölgesine dün ziyarette bulundular ve incemeler yaptılar. California Valisi yangının bu kadar büyüme sebeplerinin arasında küresel ısınma etkilerini gösterdi. Federal Acil Durumlar Dairesi Başkanı Brock Long, Paradise kasabası sakinlerinin eğer burayı yeniden inşa etmek isterlerse bunun yıllar alacağını söyledi ve büyük yıkıma işaret etti. Yılın bu döneminde California’da orman yangınları sık sık görülüyor ancak bu yangın tarihin en ölümcül yangınlarından biri oldu ve şu ana kadar 8800’e yakın ev yangınla küle döndü.

Ulusal Meteoroloji Servisi bölgeye önümüzdeki haftasonuna kadar yağış düşmesinin beklenmediğini belirtiyor. Yangınla birlikte bölgeyi saran ağır duman bölgede nefes almayı dahi zorlaştırıyor. Yangından kaçabilenler ve sığınaklara yerleşenler kayıp kişilerin fotoğraf ve bilgilerini paylaşarak sevdiklerini bulmaya çalışıyorlar. Bölgeden kaçabilenlerden biri olan Harold Taylor Associated Press haber ajansı muhabirine yaşadıklarını anlatırken, “Oradan kaçmak için 10 dakika bile zamanımız olmadı. Kasaba merkezini tamamen alevler sarmıştı, tüm restoranları ve her yeri” dedi. Taylor komşularından birinin onunla birlikte kaçmaya çalıştığını ancak kendisini bir daha göremediğini kurtulup kurtulmadığından haberi olmadığını anlattı. Trump bölgeye gidiyor Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Başkan Donald Trump’ın Cumartesi günü bölgeye giderek yangından etkilenen halkla görüşeceği duyuruldu. Trump’ın yangından etkilenen California’nın hem kuzey hem de güney bölgesine gideceği belirtiliyor. Trump yangının ilk başladığı anda California yetkililerini suçlamış ve federal yardım yapmama tehdidinde bulunmuştu. Twitter’dan paylaştığı mesajlarında da bölgedeki kuraklığa hiç değinmedi.