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California’da Toplu Hırsızlık Sorunu

26.12.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın en büyük eyaleti California’da bazı mağazalarda tatil sezonunda bir dizi toplu hırsızlık olayı nedeniyle bazı bölgelerde güvenlik önlemleri arttırıldı

Amerika’nın en büyük eyaleti California’da bazı mağazalarda tatil sezonunda bir dizi toplu hırsızlık olayı nedeniyle bazı bölgelerde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Amerika’da tatil sezonu ama San Francisco’nun merkezinde daha az alışveriş meraklısı var. Buna karşılık daha fazla polis var ve pencereler de kontrplakla kapalı.

Bunun nedeni son dönemde patlak veren hırsızlıklar.

San Francisco’nun bu bölgesinde yaklaşık 80 kişi toplu halde lüks ürünleri çaldı, benzer olaylar Chicago ve Los Angeles’ta da yaşandı.

Ve San Francisco’nun Union Meydanı’nda da hırsızlıklar oldu.

California Perakendiciler Derneği Başkanı Rachel Michelin, “Organize perakende suçlar yıllardır ilgilendiğimiz bir konu. Yeni değil ama tipik olarak gün içinde bu seviyede bir şiddeti müşteriler de çalışanlar da görmedi . Gerçekten hırsızlık yeni bir seviyeye taşındı” sözleriyle gelişmeleri özetledi.

Union Meydanı’ndaki soygunun ardından ABC Televizyonu’na konuşan San Francisco Emniyet Müdürü William Scott, hırsızların yaptıklarını daha fazla zorlaştırmak istediklerini söyledi.

Olaylar sonrası Scott, Union Meydanı’ndaki polis sayısını önemli ölçüde arttırdı.

Mağazalar da güvenlik görevlilerinin sayısını arttırdı fakat birçoğu çalışanlarına hırsızlara müdahale etmemeleri tavsiyesinde bulundu ki bu tartışma yarattı.

Müşteri Shelle Carroll “Birkaç yıl önce mağazalardan hırsızlık yapanlara müdahale edilmesini durdurdular ve bu sonun başlangıcıydı. Eğer suçlulara karşı yumuşak davranırsanız, varacağınız yer burası olur” diyor.

California, son 20 yıl içinde hırsızlıkla ilgili cezaları, çalınan malın değerine bağlayan 39 eyaletten biri oldu.

Bazıları adalet sisteminde reform çabalarının hırsızları cesaretlendirmiş olabileceğini söylüyor.

Bununla birlikte 2017’deki bir ankete göre, düşük cezalar hırsızlıkları arttırmadı.

California Pearakendeciler Derneği Başkanı Rachel Michelin, son dönemdeki toplu hırsızlıkların başlama nedeni olarak bir elebaşının gençleri sosyal medya üzerinden toplamasını gösteriyor.

Michelin, “Onlara para veriyor. Hey, size birkaç yüz dolar vereceğiz. Çalmanızı istediğimiz bu. Ürünün bir parçası sizin olsun, gerisini bize verin diyor ve onlar da çalıp satıyor” diyor.

Çalınan ürünler çoğunlukla internet üzerinden satılıyor.

California ve diğer eyaletler perakendeciler, güvenlik güçleri ve yönetim olarak bir koalisyon kurarak bu sorunla mücadele etmeye çalışıyor.

Tüketicilerin de internetten alışveriş yaparken oynayacakları rol var.

Michelin, “Tüketicileri, iyi bir fiyat gördüyseniz ve hoşunuza gittiyse ve daha önce bu fiyata görmedim diyorsanız çalınmış olabileceği konusunda eğitmeliyiz“ ifadelerini kullanıyor.

Müşteriler ise hırsızlıklara karşı temkinli olmaya ve Noel alışverişinin keyfini çıkarmaya çalışıyor.

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